Qué hacer en Concepción: ruta por los restaurantes de comida internacional de la ciudad

Si buscas qué hacer en Concepción, una alternativa es recorrer restaurantes que ofrecen sabores de distintas partes del mundo. La ciudad cuenta con locales donde puedes probar preparaciones de la gastronomía árabe, coreana, italiana y mexicana.

En esta ruta reunimos cuatro restaurantes para quienes quieran salir de la rutina y disfrutar de una experiencia gastronómica internacional sin salir de Concepción.

Qué hacer en Concepción: descubre sabores de la gastronomía árabe y coreana

Siriana

Dirección: Orompello 472, Concepción, BioBío.

Siriana es una alternativa para disfrutar de preparaciones árabes tradicionales, con opciones que incluyen shawarmas, kebab, falafel y distintos acompañamientos.

Su menú ofrece alternativas con pollo y carne de vacuno, además de platos vegetarianos y veganos. Entre sus opciones destacan el shawarma de carne, preparado con vacuno fileteado, salsa de tahini, pepinillo árabe, perejil, cebolla y ácido de granada, y el kebab Shami, que combina carne de vacuno, tomate, cebolla, perejil y sumac en pan árabe.

También puedes encontrar preparaciones para compartir, como hojas de parra rellenas de arroz y verduras, hummus y mhamara.

Sikdorak

Dirección: Rengo 11, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y te interesa la gastronomía coreana, Sikdorak ofrece distintas preparaciones inspiradas en los sabores tradicionales de Corea del Sur.

Entre sus opciones más populares está el pollo Dalcomi, preparado al estilo coreano y salteado en salsa dulce. También puedes probar el pollo Mekomi, cubierto con una salsa agridulce semipicante, o el Sekomi, que destaca por su sabor agridulce con un toque cítrico de naranja. Para quienes prefieren sabores más intensos, el pollo Bomba lleva una salsa extra picante.

Otra alternativa es el ramyeon, una sopa de fideos que se sirve en distintas versiones, desde la original sin picante hasta opciones de curry y extra picantes. Estas preparaciones incluyen ingredientes como zanahoria, cebollín, láminas de cerdo y huevo, además de una alternativa vegetariana.

Qué hacer en Concepción: conoce restaurantes de comida italiana y mexicana

Priaccy

Dirección: Arturo Prat 307, Concepción, BioBío.

Si quieres disfrutar de la gastronomía italiana, Priaccy cuenta con una variedad de preparaciones que incluyen pastas, lasañas, pizzas artesanales y paninis.

Entre sus opciones destacan las lasañas artesanales y las pastas, disponibles en preparaciones como boloñesa, pollo al pesto y salsa alfredo con tocino. También ofrece pasta al horno con queso gratinado y una alternativa en la que puedes personalizar tu plato.

Para quienes prefieren otras preparaciones, el menú incluye pizzas artesanales, como la vegetariana y la peperonata, además de paninis. Entre estos últimos se encuentran opciones con pollo, carne mechada y champiñones salteados, acompañados de ingredientes como queso crema y tomate asado.

Casa Mole

Dirección: Colo Colo 152, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar la gastronomía mexicana, Casa Mole ofrece una variedad de preparaciones que incluyen tacos, chilaquiles, flautas, quesadillas y sándwiches.

Entre sus opciones más populares están los tacos de birria, elaborados con carne desmenuzada y acompañados de su caldo, y los tacos al pastor, que llevan cerdo adobado, cebolla, cilantro y un toque de piña. También puedes encontrar tacos de bistec de res, pollo y costilla, todos servidos en tortillas de maíz.

Otra alternativa es el quesabirrión, una tortilla grande de harina de trigo rellena de carne de birria y queso fundido, que se acompaña con caldo. El menú también incluye flautas de pollo, preparadas con tortillas enrolladas y fritas, rellenas de pollo desmenuzado y queso.