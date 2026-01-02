Qué hacer en Santiago: conoce los mejores viveros en la capital

Rodearte de la naturaleza y desconectarse del ruido, se ha vuelto uno de los panoramas más relajantes. Por eso, los viveros se han transformado en una excelente alternativa si quieres dar un paseo, ya sea para renovar tus espacios, aprender sobre el cuidado de las plantas o simplemente disfrutar de la vista y colores, por lo que se ha convertido en una opción ideal para quienes se preguntan qué hacer en Santiago.

Gracias a sus entornos y propuestas, los viveros se han convertido en lugares turísticos de Chile asociados al bienestar, la conexión con la naturaleza y panoramas ideales para desconectarse.

Vivero Campo Verde

Dirección: Antupirén 9711, Peñalolén, Región Metropolitana.

Vivero Campo Verde es mucho más que un lugar para comprar plantas, ya que se ha convertido en un punto de encuentro donde las personas pueden desconectarse, disfrutar del entorno natural y además es pet friendly.

Realizan actividades inclusivas con personas de la tercera edad y niños con estado de discapacidad, fomentando la conexión con la naturaleza. También realizan una colaboración con una empresa que transforma las cenizas de animales en parte del crecimiento de nuevas plantas, creando un acompañamiento en procesos de sanación.

Horario:

Lunes a viernes: 8:30 a 18:30 hrs

Sábado y domingo: 9:00 a 18:30 hrs

Jardín Tamarindo

Dirección: Carlos Ossandón 785, La Reina, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y conectar con la naturaleza sin salir de la ciudad, tienes que visitar Jardín Tamarindo. Este vivero destaca por su ambiente acogedor y su cuidada selección de plantas, ideal tanto para quienes recién comienzan en el mundo de la jardinería como para quienes ya tienen experiencia.

Además, el vivero mantiene una activa relación con su comunidad a través de redes sociales, donde constantemente realizan sorteos y dinámicas pensadas para interactuar con sus seguidores.

Horario:

Martes a sábado: 09:00 a 19:30 hrs

Domingo: 10:00 a 19:30 hrs

Vivero Hierbabuena

Dirección: Dublé Almeyda 3050, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Este espacio ofrece una amplia variedad de plantas de interior y exterior, flores, frutales, entre otras más. Gracias a su propuesta y ambiente, se ha ido posicionando dentro de los lugares turísticos de Chile vinculados al bienestar, la naturaleza y los panoramas urbanos, perfecto para renovar tus espacios.

Horario:

Martes a domingo: 10:30 a 19:00 hrs

@hierbabuena.vivero 🌱 Les mostramos un poquito de lo que tenemos en el local Plantas de interior, plantas de exterior, flores, frutales y muchas cositas verdes para alegrar tu casa o tu jardín 🌸🌳 📍 Estamos en Dublé Almeyda 3050 🕙 Horario actual: de 10:30 a 19:00 hrs Estamos pensando en extender el horario hasta las 20:00 hrs, 👉 ¿Qué les parece? ¿Les serviría venir un poquito más tarde? Los leemos 👀💬 ♬ sonido original – hierba.buena

Vivero Sol y Luna

Dirección: C. Portales 1030, El Bosque, Región Metropolitana.

Es un vivero familiar con más de 20 años de experiencia, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de un panorama tranquilo ligado a la naturaleza.

Cuenta con una amplia variedad de plantas de interior y exterior, ideales para distintos espacios y necesidades, perfectas para decorar el hogar, terrazas o jardines.

Horario:

Martes a sábado: 10:00 a 14:00 hrs y 15:30 a 18:00 hrs

Vivero Newen Botanicum

Dirección: Brown Sur 120, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Es un vivero ecológico ubicado en el corazón de Ñuñoa, ofrecen una amplia variedad de plantas, productos para su cuidado, además de asesorías personalizadas y servicios de mantención.

A la vez, realizan talleres enfocados en el cuidado de las plantas, que incluyen coffe break, convirtiendo la visita en una experiencia educativa y relajada.

Horario: