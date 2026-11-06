Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres con sushiburgers y otras combinaciones

Los tenedores libres de sushi se han convertido en una alternativa para quienes buscan probar distintas preparaciones en la Región Metropolitana. Por esta razón, existen locales que combinan los tradicionales rolls con opciones como sushiburgers, sushipletos, pizzas y otras combinaciones.

Además, algunos cuentan con promociones y aceptan la tarjeta Junaeb como medio de pago. Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un buffet con variedad de sabores, revisa estos cuatro lugares.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres de sushi con rolls especiales y sushiburgers

Samy Sushi

Dirección: San Isidro 401, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un tenedor libre de sushi con distintas combinaciones, Samy Sushi ofrece una alternativa desde $9.990. Su propuesta incluye sushiburgers en variedades de pollo, champiñón, camarón y salmón, para quienes quieren probar preparaciones diferentes a los rolls tradicionales.

El valor del buffet es de $9.990 de lunes a viernes y $11.990 los sábados. Además, ambos precios incluyen una bebida. El local también acepta la tarjeta Junaeb como medio de pago.

Marasushi

Dirección: Condell 1401, Providencia, Región Metropolitana.

Su propuesta incluye rolls premium y sushiburgers que puedes pedir sin límite, además de una entrada a elección y un bebestible. Entre las opciones disponibles también se encuentra el mojito tradicional sin alcohol.

El local cuenta con promociones para quienes celebran su cumpleaños, ya que si asistes con tres acompañantes, puedes acceder a una comida gratuita. Asimismo, los menores de cuatro años no pagan y los niños de entre 4 y 10 años tienen una tarifa especial. El local también acepta Junaeb de lunes a viernes.

Qué hacer en Santiago: buffets con sushiburgers y opciones de pago con Junaeb

Street Food

Dirección: Halcón 584, Maipú, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de un tenedor libre con distintas combinaciones de comida rápida, Street Food ofrece una alternativa para quienes tienen tarjeta Junaeb.

Entre las alternativas disponibles encontrarás hamburguesas, completos, churrascos, papas fritas supremas y chorrillanas. También puedes probar sushiburgers, sushipletos, pizzas y otras preparaciones, con distintas opciones para elegir durante tu visita.

Nikova

Dirección: Av. Providencia 1549, local 14, Providencia, Región Metropolitana.

Nikova es otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar de un tenedor libre de sushi. Por $14.990 por persona, puedes probar distintas preparaciones durante dos horas, entre ellas rolls nikkei, opciones acevichadas y sushiburgers.

Además, el local acepta Junaeb como medio de pago. Ten en cuenta que las bebidas se cobran por separado.