Qué hacer en Santiago: los mejores panoramas para disfrutar el Día del Padre

Si todavía no sabes qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Padre, existen diversas actividades pensadas para compartir junto a papá durante este fin de semana.

Desde eventos gratuitos y experiencias culturales hasta panoramas familiares llenos de entretención, estas opciones ofrecen diversas alternativas para celebrar el Día del Padre, que se conmemora el 21 de junio.

Qué hacer en Santiago: panoramas familiares para compartir junto a papá

Plaza Puente Alto

Dirección: Av. Concha y Toro, Puente Alto, Región Metropolitana.

Bajo el lema “En Plaza Puente mi papá es mundial”, este sábado 20 de junio habrá actividades recreativas, concursos y premios para homenajear a los padres en su día.

La programación contempla un intercambio de láminas del Mundial para los fanáticos del fútbol, además de bingo, karaoke, concursos y un campeonato de dominadas. Durante toda la jornada también habrá premios para quienes se sumen a las distintas dinámicas preparadas por la organización. La actividad es gratuita y está orientada a familias de todas las edades.

Xtreme Ice

Dirección: Plaza Carlos Ossandón, La Reina, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Padre, Xtreme Ice ofrece una experiencia diferente para compartir en familia sobre el hielo. Esta pista de patinaje se convierte en una entretenida alternativa para disfrutar junto a papá, combinando deporte, diversión y momentos inolvidables.

El recinto cuenta con patines y elementos de seguridad incluidos, además de pingüinos de apoyo para quienes están dando sus primeros pasos sobre el hielo. Gracias a esto, pueden participar personas de distintas edades y niveles de experiencia.

Pueblito de Las Vizcachas

Dirección: Camino a San José del Maipo 05109, Puente Alto, Región Metropolitana.

El Pueblito de Las Vizcachas presenta una nueva edición de OTAGAMER, un evento gratuito que reúne anime, videojuegos, cosplay, K-pop y distintas expresiones de la cultura pop en una jornada pensada para toda la familia.

Durante el evento, los asistentes podrán participar en concursos, disfrutar de presentaciones temáticas, recorrer stands de emprendedores y descubrir productos relacionados con el mundo geek. Además, habrá actividades para distintas edades, convirtiéndose en una alternativa ideal para compartir junto a papá en un ambiente entretenido y diferente.

La experiencia también incluirá foodtrucks con comida asiática y preparaciones tradicionales. Además, el recinto es pet friendly, por lo que las familias también podrán asistir junto a sus mascotas.

Qué hacer en Santiago: experiencias temáticas y culturales para celebrar el Día del Padre

Van Gogh En Vivo

Dirección: Mall Cenco Florida, Av. Vicuña Mackenna Oriente 6100, La Florida, Región Metropolitana.

La exposición de Van Gogh En Vivo ofrece una experiencia inmersiva que permite recorrer el universo del artista a través de tecnología, arte y espacios interactivos.

La muestra cuenta con 15 salas inmersivas, interactivas y sensoriales donde las personas pueden caminar entre campos de girasoles, recorrer escenarios inspirados en La Noche Estrellada y descubrir distintos espacios temáticos diseñados para fotografías y experiencias familiares.

Además, la exposición incluye personajes inspirados en la obra de Vincent van Gogh y una experiencia de realidad virtual opcional que permite profundizar aún más en su legado artístico.

Nowa’s Cantina

Dirección: Av. Presidente Riesco 5330, Local 103, Centro Parque Araucano, Las Condes, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para esta fecha especial y además eres fanático de Star Wars, Nowa’s Cantina ofrece una experiencia temática inspirada en la icónica saga galáctica. El restaurante cuenta con una ambientación que recrea el universo de las películas.

Para esta ocasión importante, el local preparó la Nowari Box Día del Padre, una propuesta que incluye hamburguesa, papas fritas, acompañamiento y créditos imperiales para complementar la experiencia temática. Además, durante la jornada habrá sorpresas especiales y el sorteo de una chaqueta oficial de Star Wars traída directamente desde Orlando.

La carta también destaca por sus preparaciones inspiradas en la saga, con opciones como hamburguesas, tablas para compartir, papas, pizzas, parrillas, ensaladas y postres temáticos.