Rene Saffirio se quedó con Gobernación de La Araucanía

René Saffirio, candidato independiente, logró un destacado triunfo en la elección para gobernador de La Araucanía, superando a Luciano Rivas, actual titular del cargo y abanderado de Chile Vamos.



Saffirio expresó su satisfacción por el apoyo recibido, destacando el valor de haber logrado “instalar la percepción en las personas de la Araucanía en cuanto a que es posible arribar a acuerdos transversales”.



Además, subrayó que su campaña no fue una estrategia de corto plazo: “Esto no son 30 días de trabajo electoral, no son 60 días. Esto partió en enero de este año, cuando tomé la decisión de ser candidato a gobernador regional”.



En cuanto a los gestos democráticos, Saffirio mencionó que no había recibido una llamada de su contrincante, Luciano Rivas.



Con el 99,46% de las mesas escrutadas (2.406 de un total de 2.419), el candidato independiente y ex diputado DC, René Saffirio Espinoza, logró la victoria con el 51,63% de los votos y se convirtió el nuevo gobernador de la Región de La Araucanía.



En tanto, el gobernador de la oposición y representante de Chile Vamos, Luciano Rivas Stepke (Ind.), obtuvo el 48,37% de los sufragios, según resultados oficiales del Servicio Electoral.