Rescatan casi 50 minutos de música inédita de Víctor Jara tras décadas perdida

Un casete guardado durante décadas permitió rescatar cerca de 50 minutos de música inédita de Víctor Jara, compuesta originalmente para el proyecto de ballet latinoamericano “Los siete estados”.

El origen del hallazgo se remonta a fines de 1999. La viuda del cantautor, Joan Jara, entregó un casete al compositor e investigador Félix Cárdenas, quien descubrió en el material cerca de 27 minutos de música desconocida, recogió Publimetro.

En aquella oportunidad, la bailarina le dijo: “Te tengo un regalo. Ve qué puedes hacer con esto”.

Tras escuchar el casete en Valparaíso, Cárdenas quedó sorprendido por el contenido. “Yo quedé bastante sorprendido porque no sabía de qué se trataba. Volví y lo escuché, y para mi sorpresa dije: ‘¿Y esto qué es?’”, recordó en una entrevista con ADN.cl.

La música inédita de “Los siete estados”

El registro correspondía a piezas compuestas para “Los siete estados”, un proyecto de ballet latinoamericano ideado hacia 1960 por el coreógrafo Patricio Bunster.

La obra narraba la historia de una doncella cautiva y un campesino que debía superar siete pruebas para liberarla. La propuesta se inspiraba en las transformaciones sociales de la época y en la obra “Canto general”, de Pablo Neruda.

Cárdenas destacó la importancia cultural del proyecto. “La importancia de esta obra radica precisamente en que era un reflejo de lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica”, señaló.

De esta primera etapa surgieron piezas como “La doncella encantada”, considerada una de las primeras composiciones instrumentales de Víctor Jara, además de “La canción del minero”.

El proyecto quedó interrumpido tras el golpe de Estado

La iniciativa se retomó hacia 1970 con la incorporación del compositor peruano Celso Garrido-Lecca, quien asumió la orquestación de las melodías creadas por Víctor Jara.

Sobre su participación, Cárdenas explicó que “fue algo parecido a lo que hoy llamaríamos un productor”.

El estreno de “Los siete estados” estaba previsto para octubre de 1973. Sin embargo, los ensayos se interrumpieron tras el golpe de Estado del 11 de septiembre, antes del asesinato del cantautor chileno.

La cinta permaneció durante más de dos décadas en manos de Cárdenas. Sin embargo, el fallecimiento de Joan Jara en 2023 motivó al investigador a retomar el proyecto.

“Me vino un cargo de conciencia”, confesó Cárdenas, quien durante 2024 inició un proceso para reconstruir la historia de la obra.

El investigador entrevistó a músicos y artistas vinculados al proyecto. Entre ellos estuvieron Isabel Parra, Horacio Durán, Horacio Salinas, Jorge Coulón y Patricio Castillo, además de integrantes del grupo cubano Manguaré y bailarines de la época.

“La idea era reconstruir este proceso antes de que se fuera toda la gente que había participado en él”, explicó.

El hallazgo de nuevas cintas en Perú

La investigación dio un nuevo giro a fines de 2025, cuando aparecieron en Perú unas cintas de Celso Garrido-Lecca identificadas con el nombre de “Los siete estados”.

“Me dijeron: ‘Espera un poquito. Encontramos unas cintas de Celso y tienen el rótulo de Los siete estados’”, relató Cárdenas.

Aunque inicialmente pensó que el material no contendría nuevas piezas, las cintas fueron trasladadas a Chile por Gonzalo Garrido-Lecca, hijo del compositor, para su digitalización en la Biblioteca Nacional.

El 22 de diciembre de 2025, durante una sesión de escucha junto a músicos e historiadores, Cárdenas descubrió nuevo material.

“Esto es nuevo. Esto es totalmente nuevo”, exclamó al identificar las grabaciones.

El hallazgo permitió sumar 15 minutos adicionales de música inédita, alcanzando un total de 47 minutos recuperados y distribuidos en tres actos.

Las grabaciones restauradas forman parte del libro “Víctor Jara y Los siete estados, una obra inconclusa”, publicación que incluye un código QR para escuchar los audios rescatados.

Sobre el resultado de la investigación, Cárdenas destacó: “Quizás lo más significativo es tener nuevamente a Víctor Jara como creador”.