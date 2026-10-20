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Revelan causa de muerte de la modelo Sahara Ray, expareja de Justin Bieber

Medios internacionales entregaron mayores detalles acerca del fallecimiento de la modelo australiana, quien perdió la vida el pasado domingo a los 34 años.

Leonardo Medina
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Revelan causa de muerte de la modelo Sahara Ray, expareja de Justin Bieber

La muerte de la modelo y diseñadora de trajes de baño australiana, Sahara Ray, generó impacto en el mundo del espectáculo, y con el paso de las horas, salieron a la luz mayores detalles sobre su fallecimiento. 

Ray, quien fue vinculada sentimentalmente con el cantante Justin Bieber en 2016, perdió la vida el pasado domingo a los 34 años de edad, tan solo unos meses después de convertirse en madre por primera vez en enero del 2026.

En principio, desde su familia comentaron este lunes que “falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”.

Y ahora, según informó Daily Mail, se reveló que Sahara habría fallecido a causa de una sobredosis de fentanilo.

La modelo habría sufrido esta sobredosis el pasado viernes y fue trasladada de urgencia a un hospital de Los Ángeles. Aquí, de acuerdo al citado medio, fue conectada a un sistema de soporte vital.

No obstante, su familia tomó la compleja decisión de retirar el soporte vital el pasado domingo, según indicó una fuente cercana al medio británico.

De igual forma, aún no se ha anunciado la causa oficial del deceso. También, se desconoce si la sobredosis fue accidental o deliberada.

Cabe destacar que, en abril de 2024, Ray reveló que padecía el síndrome de Guillain-Barré, trastorno poco frecuente en donde el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos.

Muere a los 34 años la modelo australiana Sahara Ray, expareja de Justin Bieber
Source Texto: La Nación/Foto: X
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