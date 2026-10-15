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Revelan cuándo Iván Torres regresará a TVN tras más de tres meses fuera de pantalla: esta es la razón de su ausencia

La última aparición del experto en el tiempo en la señal estatal ocurrió en julio. Desde entonces, su ausencia generó preguntas entre los televidentes, quienes esperaban conocer cuándo volvería a los espacios informativos del canal.

Eduardo Córdova
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Revelan cuándo Iván Torres regresará a TVN tras más de tres meses fuera de pantalla: esta es la razón de su ausencia

Iván Torres volverá a aparecer en las pantallas de Televisión Nacional de Chile (TVN) durante la próxima semana, luego de permanecer más de tres meses alejado de sus funciones. La información fue publicada por el portal El Filtrador, que entregó detalles sobre el regreso del meteorólogo.

La última aparición del experto en el tiempo en la señal estatal ocurrió en julio. Desde entonces, su ausencia generó preguntas entre los televidentes, quienes esperaban conocer cuándo volvería a los espacios informativos del canal.

¿Por qué Iván Torres estuvo fuera de TVN?

De acuerdo con antecedentes publicados por El Filtrador, el meteorólogo de 68 años enfrentó una prostatitis que se complicó debido a infecciones intrahospitalarias.

El mismo medio señaló que fuentes de la industria y personas cercanas a la familia de Torres indicaron que su recuperación se extendió más de lo previsto.

La situación mantuvo al especialista alejado de las pantallas durante varios meses, mientras avanzaba en su proceso de recuperación.

¿Cómo será el regreso de Iván Torres a TVN?

Según la información difundida, Iván Torres retomará sus funciones durante la próxima semana, aunque su reincorporación se realizará de manera gradual.

En una primera etapa, el meteorólogo volvería a trabajar durante media jornada, antes de retomar eventualmente su rutina habitual.

La noticia marca el esperado regreso de uno de los rostros meteorológicos reconocidos de TVN, cuya ausencia había generado inquietud entre sus seguidores.

Source Texto: La Nación / Foto: TVN
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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