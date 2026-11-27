El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Martín de los Santos, imputado por la agresión a un conserje de un edificio en Vitacura.

De los Santos deberá pagar una fianza de 20 millones de pesos.



La medida se conoció este viernes en la audiencia de preparación de juicio oral. La agresión al conserje ocurrió el 17 de mayo de 2025.



El acusado ingresó a prisión preventiva el 11 de septiembre pasado. Esto tras ser extraditado desde Brasil, donde escapó el 19 de junio.



Martín de los Santos se encontraba bajo la medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y al edificio donde ocurrieron los hechos que se le imputan.



Fue detenido el 2 de julio del mismo año por la Policía Federal de Brasil en ciudad de Cuiabá. Está ubicada a unos 1.500 kilómetros de Sao Paulo.



Tras pagar la fianza, el imputado deberá cumplir arresto domiciliario total en la casa de su madre, a la espera del juicio oral.