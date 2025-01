Rincón y reforma de pensiones: “No me pidan que dé mi voto a algo mal diseñado”

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió a la reforma de pensiones, manifestando sus reparos a la iniciativa del Gobierno, asegurando que “está mal diseñada” de origen.



En entrevista con Radio Agricultura, la parlamentaria manifestó que “soy de las que cree que una reforma tan importante como esta tiene que ser revisada con minuciosidad, con detalle. No nos podemos equivocar, no podemos tener ‘un Transantiago previsional’”.



“Hemos escuchado al Consejo Fiscal Autónomo, a economistas destacados y todos hacen prevenciones. Lamentablemente, el sacar la reforma como se ha sacado, con presión del Gobierno sobre Chile Vamos para apurar el tranco, nos puede llevar a serios problemas”, afirmó la senadora.



“Esos problemas lo van a pagar los trabajadores y los empleadores. Las cosas mal hechas terminan mal. Este acuerdo al que llega Chile Vamos con el Gobierno se suscribe el 15 de enero, hoy está pasando al Senado con una rapidez exprés. Los datos están a la vista, economistas destacados señalan los problemas que le ven a este tema”, insistió.



“Los datos dicen que vamos a tener pérdidas de empleo, vamos a tener empresas que no van a ser capaces de resistir esta exigencia en el mes a mes. Eso es, obviamente, es algo que preocupa, hay temas como la gobernanza de los fondos, el tema del IPS. Me revuelve el estómago que les vayamos a devolver a las AFP $1.200 millones de dólares que hoy día tienen en el encaje, descontado los impuestos”, sostuvo Rincón.



“Hoy día en encaje hay $1.800 millones, y descontado el impuesto que van a pagar, el Estado les va a permitir que retiren $1.200 millones y se los lleven para la casa. La exigencia de garantía que van a tener que poner hoy día es distinta, además se va a tener que pagar con las comisiones que pagan los afiliados”, añadió.



“Son cosas que van sumando a mis reparos en esta reforma. No voy a votar en contra, pero no me pidan que dé mi voto a algo que claramente está mal diseñado. Yo ya dije lo mismo para la de cumplimiento tributario y lamentablemente el tiempo me ha dado la razón”, advirtió.