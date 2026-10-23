Rosalía se viralizó con frase de la doctora Polo en los premios Billboard de la Música Latina

Rosalía se viralizó en redes sociales con un singular momento, tras recordar una frase emblemática de la doctora Ana María Polo durante los premios Billboard de la Música Latina 2026.

La artista estuvo presente en la ceremonia realizada la noche de este jueves en el James L. Knight Center de Miami, EEUU.

Y tras recibir el galardón de Álbum Top Latin Pop del año por “LUX”, Rosalía sorprendió con una especial referencia a la conductora de “Caso Cerrado”.

“Yo vengo de Barcelona con mucho orgullo y hago música en español. Por eso es muy especial para mí estar hoy aquí en esta celebración de la música latina”, comentó en su discurso de agradecimiento.

Luego, señaló: “Que viva la música latina, la gente de Latinoamérica y que viva la música en español!”. Finalmente, haciendo alusión a la Dra. Polo, concluyó diciendo: “¡Ni ningún good afternoon ni ningún hello!”.

Consignar que la frase tiene relación con un capítulo del programa, donde una joven de origen colombiano insistía en comunicarse en inglés. Esto provocó la molestia de Polo, quien expresó “ningún good afternoon ni ningún hello” y “aquí se habla español”.

El discurso de Rosalía: