Saqueos en Francia golpean a marcas de lujo: Louis Vuitton y Dior entre las afectadas

El comercio en Francia se ha visto afectado en los últimos días frente a las masivas protestas contra el costo de la vida. Y el pasado fin de semana, diferentes tiendas, incluidas marcas de lujo, sufrieron saqueos y destrozos.

Según informó este lunes el ministro de Comercio y Pymes, Serge Papin, las marcas de lujo forman parte de al menos 3.000 comercios con daños o saqueos en todo el país.

Dicha cifra duplica la estimación inicial del sector, pues el domingo pasado se hablaba de unos 1.500 locales.

De acuerdo a lo consignado por Emol, la Federación del Comercio y la Distribución calcula los daños en varios cientos de millones de euros. Asimismo, solamente en la ciudad de Lyon, el alcalde Grégory Doucet estima que la cantidad alcanza decenas de millones de euros, con más de 200 comercios afectados.

El citado medio indicó que Céline, Louis Vuitton, Dior y Sephora son algunas de las marcas de lujo que sufrieron saqueos.

Además del robo de objetos, las vitrinas de distintas tiendas fueron destruidas. Asimismo, plataformas de reventa como Vinted y Leboncoin se llenaron de artículos nuevos.

Incluso, algunos artículos cuentan todavía con sus dispositivos antirrobo, y hay productos de lujo a precios muy bajos.

Frente a esto, la plataforma ciudadana Vigie Recel está recopilando anuncios sospechosos para entregarlos a la policía. También, los dirigentes políticos Gabriel Attal y Jordan Bardella pidieron a los sitios de reventa colaborar con el Estado para identificar a los vendedores.