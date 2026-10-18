Se reportan incidentes en marcha por séptimo aniversario del 18-O: Metro cierra acceso a estaciones

Una marcha, convocada por diversas organizaciones, se realiza desde el mediodía de este domingo en el centro de Santiago, en el marco de la conmemoración del séptimo aniversario del estallido social.

La marcha –que no cuenta con permiso- comenzó en el cerro Santa Lucía y se dirigió hacia la Plaza Baquedano, epicentro de las movilizaciones de 2019.



Las alteraciones comenzaron a registrarse en el eje Alameda, donde Carabineros dispuso medidas preventivas para facilitar el desplazamiento de vehículos y resguardar la seguridad de quienes transitaban por el sector.



A través de su cuenta oficial en X, la Prefectura Central de Carabineros informó que “a raíz del desplazamiento de grupos de sujetos en las inmediaciones a Plaza Italia, se mantiene el eje Alameda con desvíos de tránsito desde Av. Manuel Rodríguez al oriente. Prefiera vías alternativas y circule con precaución”.



Las restricciones también fueron comunicadas por TransporteInforma, organismo que reportó modificaciones en la circulación por Alameda hacia el poniente desde Miraflores y Mac-Iver. Además del desvío de los vehículos que avanzaban por Teatinos hacia el sur, los cuales debían continuar por Santo Domingo.

Metro cerró acceso a estaciones

Metro de Santiago, que debió aplicar medidas de seguridad en estaciones de la Línea 1 debido a situaciones ocurridas en sus inmediaciones.



Inicialmente, la empresa informó que los accesos de Baquedano correspondientes a la Línea 1 permanecerían cerrados, manteniendo habilitado el ingreso y salida por la Línea 5, junto con la combinación entre ambas líneas.



Posteriormente, las restricciones se extendieron a otras estaciones del centro de la capital. Mediante sus plataformas oficiales, Metro comunicó que “por disturbios en el exterior, Santa Lucía y U. Católica #L1 se encuentran cerradas y sin detención de trenes”.



La medida afectó a quienes utilizaban el transporte subterráneo para desplazarse por el centro de Santiago, mientras las autoridades continuaban monitoreando el desarrollo de las manifestaciones y las condiciones de seguridad en superficie.



Cerca de las 13:00 horas comenzaron a registrarse incidentes en el sector comprendido entre las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía, particularmente en las cercanías de Diagonal Paraguay.



En ese punto, grupos de encapuchados habrían lanzado objetos contundentes contra vehículos policiales, situación que motivó la intervención de Carabineros mediante el uso de un carro lanzaaguas.