Sebastián Eyzaguirre habla tras ser declarado culpable por maltrato: “Este juicio no ha terminado”

Después de ser declarado culpable este jueves por el delito de maltrato habitual hacia su expareja, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre se pronunció en sus redes sociales, y abordó la grave denuncia en su contra.

El exintegrante de “CQC” enfrenta este proceso legal por hechos ocurridos en el año 2020, que tienen relación con episodios de violencia psicológica. Asimismo, la lectura de su sentencia se realizará el 14 de junio, y la Fiscalía solicita una pena de 540 días.

Bajo este contexto, Eyzaguirre se refirió a las acusaciones en su contra, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Durante cuatro años no he dicho una palabra (…) Hoy en un Tribunal de Justicia de la República de Chile, después de haber sido imputado por tres delitos que jamás he cometido, fui condenado por uno de los tres delitos”, manifestó la exfigura televisiva.

En la misma línea, comentó que “las anteriores fiscales que llevaron esta causa pidieron audiencias para sobreseer esta misma causa con su intención de no perseverar porque evidentemente no habían fundamentos”.

Además, remarcó que evaluará “las instancias legales para poder hacer prevalecer la verdad y que se haga justicia”.

“A pesar de que no se me haya imputado el delito de alguna agresión física o más, ya que se me condena por supuesto maltrato habitual a una persona con la que jamás viví, quiero dejar absolutamente en claro que yo nunca en mi vida he tocado con un dedo a una mujer”, añadió.

Por su parte, mencionó que “para que exista supuestamente violencia intrafamiliar tiene que existir el delito de habitualidad y además tiene que haber una serie de requisitos que a mi parecer y a los de mi defensa no se constituyen en esta sentencia”.

“Puedo decirles de que llegaré hasta el final de las consecuencias para que no solamente se me absuelva de los delitos que se me absolvió, sino que del tercero también sea absuelto”, expresó.

En tanto, sostuvo que “este juicio no ha terminado, todavía hay mucho que decir y eso aseguro que se los vamos a demostrar”.