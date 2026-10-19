Seis mil trescientos docentes beneficiados en el segundo pago por aporte de la “deuda histórica”

Entre el 19 y el 23 de octubre se realizará el pago de la primera cuota de la “deuda histórica” a un segundo grupo de profesores.

El proceso de pago comenzó en octubre de 2025 con 15.560 docentes beneficiados. En esta oportunidad, el bono de reparación se entregará a 6.300 personas. Estas hicieron su solicitud hasta el 22 de junio de 2026.

Este aporte es normado por la Ley N°21.728, promulgada en 2025. Esta establece un aporte económico para los profesores afectados por el traspaso de la educación pública a los municipios durante la década de 1980.

El pago de la primera cuota del beneficio se pagará entre el 19 y el 23 de octubre, a través de la Tesorería General de la República. El grupo de beneficiarios de este año recibirá la segunda cuota en enero de 2027, según establece la ley. Sumando ambos pagos, cada beneficiario recibirá $4.500.000 (reajustadas por IPC en cada oportunidad).

Para recibir este pago, los beneficiarios de este año debieron indicar una cuenta bancaria válida, al momento de realizar su inscripción en el sitio soluciondeudahistorica.mineduc.cl. De no disponer o no haber informado una cuenta bancaria, el pago se podrá solicitar en cualquier caja del Banco Estado.

Regiones que concentran el mayor número de docentes que recibirán el aporte

Cabe destacar que las regiones que concentran el mayor número de docentes que recibirán el aporte son la Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y La Araucanía.

Región Cantidad de docentes Antofagasta 128 Arica y Parinacota 53 Atacama 47 Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 44 Coquimbo 284 De la Araucanía 423 De los Lagos 509 De los Ríos 145 Del Biobío 865 Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 324 Del Maule 353 Magallanes y de la Antártica Chilena 86 Metropolitana de Santiago 1.994 Ñuble 143 Tarapacá 30 Valparaíso 872 Total general 6.300

Proceso único de postulación

Para recibir este aporte, existe un único proceso de postulación. Esto a través de la plataforma soluciondeudahistorica.mineduc.cl. Haciendo clic en el botón “Si no has postulado, hazlo “AQUÍ””, con su RUT y su Clave Única.

Los docentes que aún no han entregado los antecedentes necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N°21.728, podrán realizar este trámite hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el caso de profesores que hayan iniciado demandas contra el Estado por el incumplimiento de este aporte, requieren firmar una declaración de desistimiento de acciones judiciales para acceder al pago.

Solicitud de desestimiento

Quienes se encuentren en esta situación, deben entregar su solicitud de desistimiento en el trámite disponible en la web soluciondeudahistorica.mineduc.cl.

En caso de que cumplan con los demás criterios establecidos en la ley, quedarán habilitados para recibir su pago en los siguientes grupos anuales establecidos en la normativa hasta el año 2030.