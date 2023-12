Sifup se reúne con Milad por aumento de número de extranjeros en cancha y amenaza con paro

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se reunió este martes con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para abordar la controvertida medida que aumentará de cinco a seis el número de extranjeros en cancha en el fútbol chileno el próximo año.

Dicha decisión, tomada por el Consejo de Presidentes de Clubes, generó rápidamente la molestia del gremio, y en esta ocasión, luego de la reunión, el sindicato volvió a dejar clara su postura frente a la norma.

“Hoy tuvimos reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, en la cual le hicimos ver nuestra postura. Como gremio somos claros: No aceptaremos los 6 extranjeros en cancha y no queremos más temporeros en nuestra actividad”, manifestaron en redes sociales.

Asimismo, el presidente del Sifup, Gamadiel García, profundizó en el rechazo que tiene el sindicato ante la medida, y comentó que “el problema no es la directiva de la ANFP, es el Consejo de Presidentes, que es uno creativo que todos los años nos sorprende con algunas resoluciones. Esta no es la ocasión ni algo distinto a lo del año anterior con la propuesta de los seis extranjeros en cancha”.

“Consideramos que el fútbol chileno no está en condiciones de tener seis extranjeros en cancha, primero por un tema de competencia y porque en Sudamérica ningún país permite un número superior de jugadores extranjeros”, indicó, según consignó Radio Biobío.

Además, señaló que “nosotros creemos que el fútbol chileno no da para tener seis extranjeros en cancha, primero por un tema de competencia y que en Sudamérica ningún país tiene autorizado más de ese número de jugadores”, y añadió que “traer extranjeros para nosotros, considerando los montos de sueldos que ganan, no sería un ahorro para la liga”.

“Esta postura del Consejo de Presidentes no beneficia a la (selección) adulta ni a la sub 20. Ya está confirmado el Mundial en nuestro país y no hay una proyección de poder, por ejemplo, darle más minutos a los que en 2025 podrán participar del torneo”, explicó.

Por último, el Sifup sostiene que su idea es tener seis extranjeros en la planilla para cada partido, y cinco en cancha. En tanto, de no llegar a un acuerdo, el gremio amenaza con un paro de actividades, pues García sentenció que “no habría primera fecha si hay seis extranjeros”.