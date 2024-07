Stephen King dedicó emotivas palabras a Shelley Duvall: “Una actriz infravalorada”

El célebre escritor estadounidense, Stephen King, dedicó emotivas palabras luego de conocerse el fallecimiento de la actriz Shelley Duvall, coprotagonista de la película “El Resplandor”, basada en la novela homónima del autor.

La intérprete trabajó bajo la dirección del director Stanley Kubrick, quien adaptó el libro de King y que dejó en evidencia la pésima experiencia que tuvo Duvall durante el rodaje del filme. Por ello, a través de su cuenta de X, el escritor se tomó un tiempo para despedir a la artista.

“Siento mucho la muerte de Shelly Duvall. Maravillosa, talentosa e infravalorada actriz”, redactó el autor detrás de “It”.

A su vez, la cuenta oficial del fallecido cineasta Stanley Kubrick, realizó un perfil de Duvall en el set de “El Resplandor”.

“A pesar de las exageraciones sobre el trato que recibió en el plató, Shelley siempre habló de su experiencia en el rodaje de El resplandor diciendo que ‘no lo cambiaría por nada’ porque ‘trabajar con el adorable Stanley fue una experiencia de aprendizaje fascinante’. Nuestros pensamientos están con los amigos y la familia de Shelley”, declaró.

Shelley Duvall, legendary character actor, and The Shining’s extraordinary Wendy Torrance has died at the age of 75. Shelley’s career was varied and long.



Despite being dogged with exaggerations of her treatment on set, Shelley was always vocal about her experience filming The… pic.twitter.com/q8ZYu08Uco