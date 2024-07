Stephen King elogió a Jeremy Renner por volver a grabar series tras complejo accidente

El reconocido escritor estadounidense Stephen King, autor detrás de míticas novelas como “El Misterio de Salem’s Lot” e “It”, alabó el actor Jeremy Renner, quien tras protagonizar un complejo accidente con un vehículo quitanieves que lo dejó en estado crítico, volvió a trabajar en algunas producciones.

Cabe recordar que, a inicios del año pasado, el intérprete de “Hawkeye” fue aplastado por un camión quitanieves, provocándole más de treinta fracturas. Sin embargo, en mayo de este año, trascendió que Renner volvería a los sets de grabación para continuar con la tercera temporada de “El jefe de Kingstown”.

Por ello, el autor de 76 años, quien utilizó las celebraciones del 4 de julio para ponerse al día con la producción, compartió en redes sociales su opinión sobre la serie. “No tengo maldita idea de lo que está pasando en “El jefe de Kingstown”, pero me encanta esta serie”, escribió a través de su cuenta de X.

“Me recuerda a ‘The Shield’ y Sons of Anarchy’. Tampoco tenía ni puta (sic) idea de lo que pasaba en esas”, comentó.

Además, el escritor de “Misery” apuntó a que “¡Jeremy Renner es un malote que fue atropellado por un quitanieves y volvió para la tercera temporada!”. Luego, agregó que lo que sí sabe “es que Mike McLusky conduce por ahí en un Lincoln Connie. Eso es todo lo que necesito saber. Además, ese tipo Bunny (Tobi Bamtefa) es un malote”.

