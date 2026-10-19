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Suspenden clases este martes en 10 comunas de la RM con Alerta Roja por riesgo de remoción en masa

La medida fue comunicada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, tras una mesa técnica con delegados presidenciales y directores regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Patricia Schüller Gamboa
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Suspenden clases este martes en 10 comunas de la RM con Alerta Roja por riesgo de remoción en masa

El Gobierno anunció la noche de este domingo que se suspenderán las clases este martes 20 de octubre en 10 comunas de la Región Metropolitana que se encuentran bajo Alerta Roja. Esto por la posibilidad de remociones en masa.

La medida fue comunicada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, tras una mesa técnica con delegados presidenciales y directores regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). En esta se analizaron las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, consignó T13.

Las comunas donde se suspenderán las clases son San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Alvarado explicó que la decisión responde a la necesidad de tomar medidas preventivas ante el riesgo de remociones en masa y proteger a la población frente a las condiciones climáticas inestables que se esperan durante la semana.

El Gobierno informó que la situación del resto de las comunas de la Región Metropolitana y de la Región de O’Higgins será evaluada, y que este lunes se tomará una decisión respecto de eventuales medidas adicionales.

Source Texto: La Nación/Foto: Senapred
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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