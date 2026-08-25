TC rechaza requerimiento del Gobierno en contra de norma que garantiza reconexión gratuita en zonas declaradas en catástrofe

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por el Gobierno en contra del artículo que obliga a las empresas a reconectar de forma gratuita los servicios de agua, gas y electricidad. Esto en zonas declaradas en estado de catástrofe.



Durante este martes, el TC rechazó por nueve votos contra uno, el reclamo del Ejecutivo. Este buscaba anular el artículo 31 de la Megarreforma.



El requerimiento había sido ingresado por el Presidente José Antonio Kast. Y los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Obras Públicas, Louis de Grange; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y de Energía, Ximena Rincón.

Argumentos del Ejecutivo

Dentro de sus argumentos, el Ejecutivo había señalado que este artículo no guardaría “relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución”.

