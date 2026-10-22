Terremoto de magnitud 7,0 sacude China: SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió este jueves la región del Tíbet, en China, y motivó consultas sobre un posible riesgo de tsunami en Chile. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas nacionales.

Según los antecedentes citados por el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo su epicentro en las cercanías de Nagqu, en el norte del Tíbet.

El USGS ubicó el epicentro a 183 kilómetros al este-noreste de esa ciudad.

¿Qué dijo el SHOA sobre el riesgo de tsunami en Chile?

Tras el terremoto registrado en China, el SHOA descartó que el evento pudiera generar un tsunami en el territorio nacional.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó el organismo.

Debido a la diferencia horaria entre ambos países, el terremoto se registró a las 11:33 horas de Chile, según los antecedentes difundidos.

INTERNACIONAL – REVISADO ⚠️ | Un sismo de magnitud 7.0 (Mww) ocurrió a las 14:33:39 horas UTC (11:33:39 horas de Chile continental) de hoy, jueves 22 de octubre de 2026, a 183 kilómetros al este-noreste de Nagqu, China 🇨🇳, con una profundidad de 10 kilómetros (Fuente: #USGS). • Posible daños graves en la zona epicentral. • Intensidad máxima: VIII (shakemap) — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 22, 2026

¿Por qué se producen terremotos en el Tíbet?

La región del Tíbet se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica, donde la placa de India choca contra la placa euroasiática. La interacción entre ambas placas dio origen al Himalaya y continúa generando deformaciones en la corteza terrestre.

Este proceso también influye en la actividad sísmica de la meseta tibetana, cuya altura promedio ronda los 4.900 metros sobre el nivel del mar.