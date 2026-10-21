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Terror en 48 horas: El desafío cinematográfico que llega a Chile para Halloween

Crear una película de terror en solo 48 horas será el desafío de la primera edición especial de horror del 48 Hour Film Project Santiago. Esto es una competencia que invita a cineastas y equipos audiovisuales a poner a prueba su creatividad durante el fin de semana de Halloween.

Eduardo Córdova
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Terror en 48 horas: El desafío cinematográfico que llega a Chile para Halloween

El 48 Hour Film Project tendrá su primera edición especial de horror entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Los cortometrajes se exhibirán en Cinépolis Plaza Egaña y el equipo ganador podrá representar a Chile en una competencia internacional.

Crear una película de terror en solo 48 horas será el desafío de la primera edición especial de horror del 48 Hour Film Project Santiago. Esto es una competencia que invita a cineastas y equipos audiovisuales a poner a prueba su creatividad durante el fin de semana de Halloween.

La iniciativa surgió tras el interés de los participantes de la edición realizada en agosto por contar con una versión dedicada al género. “Esta es la experiencia más adrenalínica que tendrán en su vida para poder expresarse y crear fantásticas películas de horror”. Así lo destaca Carlota Escobar, City Producer del festival, al referirse a lo que espera de esta nueva convocatoria.

Como antesala a la competencia, el próximo 22 de octubre se realizará el lanzamiento oficial, que reunirá a integrantes de los equipos participantes, actores invitados que formarán parte de las producciones y representantes de la prensa.

El desafío comenzará el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, cuando los equipos se reunirán en el Cementerio General para dar inicio a la competencia y conocer los elementos obligatorios que deberán incorporar en sus cortometrajes: un personaje, un objeto, una línea de diálogo y un subgénero específico. Desde ese momento tendrán hasta el domingo 1 de noviembre a las 19:00 horas para escribir, filmar, editar y entregar sus películas terminadas.

La organización espera convocar a 20 equipos. La experiencia, además, puede convertirse en una oportunidad de proyección internacional: el cortometraje ganador representará a Chile en Filmapalooza 2027. Y podrá optar a una instancia de exhibición en el Short Film Corner del Festival de Cannes. Entre los premios anunciados destaca una cámara Sony FX30 Digital Cinema Camera para impulsar la próxima producción del equipo ganador.

Premios y exhibiciones en Cinépolis Plaza Egaña

La programación continuará los días 4 y 5 de noviembre con la exhibición de los cortometrajes en Cinépolis Plaza Egaña. La competencia culminará el 12 de noviembre con la ceremonia de premiación. El jurado estará integrado por Jorge Olguín, director de “Ángel Negro” y “Sangre Eterna”; Miguel Ángel Vidaurre, cineasta y académico vinculado al cine de culto y fantástico; y Margarita Nilo, destacada caracterizadora y artista chilena de efectos especiales (Makeup FX).

La invitación está abierta a quienes quieran experimentar con el cine, celebrar Halloween de una manera diferente y descubrir hasta dónde puede llegar una historia cuando el tiempo corre en su contra.

Source Texto: La Nación / Foto: Autor
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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