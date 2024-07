Tiktoker argentino se vuelve viral luego de entregar insólito argumento para no trabajar: “Nací sin mi consentimiento”

Un controversial argumento fue el que realizó un tiktoker argentino y que rápidamente encendió las alarmas en redes sociales. El creador de contenido, identificado como Hassan Azteca, sostuvo que debe ser mantenido por sus padres ya que habría sido obligado a nacer.

“Considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. No tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, comienza diciendo en la red social.

“No me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, sostuvo.

El trasandino cuestionó que “si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple”.

Como era de esperarse, el registro, que ya suma más de cuatro millones de visualizaciones, se viralizó en redes sociales y dejó opiniones divididas en los internautas. “Yo si lo he pensado la verdad. Por lo menos antes los padres te dejaban casa y terreno. Ahora nada”; “No veo fallas en su lógica y “Siempre trato de explicarle eso a mis padres y se enojan”, fueron algunos de los comentarios que apoyaron la tesis del veinteañero.

Sin embargo, aquellos que estuvieron en desacuerdo no se guardaron nada y se lanzaron contra el tiktoker. “Y cuando tus padres no estén, ¿quién va a estar obligado a mantenerte?”; “Con este tipo de ser, complicado que el país vaya adelante” y “Alguien me puede decir cómo me contacto con mi futuro bebé a ver si quiere nacer”, son algunas de las respuestas que se pueden leer en los comentarios.