Timonel de la DC: Matthei se debilita tras la derrota de Francisco Orrego en la RM

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), diputado Alberto Undurraga, analizó este lunes la segunda vuelta de gobernadores regionales y el triunfo de Claudio Orrego Larraín por sobre Francisco Orrego Gutiérrez en la Región Metropolitana.



En diálogo con CNN Radio, el presidente de la DC afirmó que la derrota del candidato de la oposición, indudablemente que debilita la opción presidencial de Evelyn Matthei. “Ella se debilita. No solo apostaron a Francisco Orrego, sino que apostaron a que esto era un plebiscito y uno tiene que decir honestamente cómo le fue después de la apuesta”.



“Matthei debería decir con toda franqueza que tuvieron un mal resultado, pero no lo van a hacer. Apostaron por el plebiscito y se equivocaron, fue un mal resultado”, dijo Undurraga.



CASO MONSALVE



El presidente de la DC también se refirió al actuar del Gobierno y el Presidente Gabriel Boric por el caso Monsalve.



“Cuando uno se equivoca tiene dos caminos, o se disculpa o se explica, Boric no ha hecho ninguna de las dos. Ahora, digámoslo con la misma franqueza, así como se equivocó, después corrigió”, expuso Undurraga.



“El Presidente tiene que ver quién lo asesoró, a mí me llama mucho la atención que los asesores en este tipo de casos fueron solo hombres. Cuando se trata de problemas de denuncias tan graves como la que había, creo que lo criterioso es ampliar la mirada y tener mirada de hombres y mujeres”, finalizó.