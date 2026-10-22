Tornado en Retiro deja cinco viviendas afectadas y cerca de 15 damnificados: revisa el momento

Un tornado afectó este miércoles a la comuna de Retiro, en la Región del Maule, dejando daños en cinco viviendas y cerca de 15 personas damnificadas, según el balance preliminar entregado por el alcalde Rafael Ramírez. El fenómeno provocó voladuras de techumbres, caída de árboles y dificultades en el tránsito, además de interrupciones del suministro eléctrico.

La Red Geocientífica de Chile confirmó la formación del tornado alrededor de las 14:07 horas. Las zonas de Huaso Chileno y Retiro se encuentran entre las afectadas por el evento, recogió Emol.

AHORA – MAULE 🌪️ Más reportes de la nube embudo en la comuna de Retiro. Tenemos información de daños y caída de árboles en sectores Huaso Chileno y San Isidro, por lo que nuestros analistas se encuentran determinando si es que el fenómeno pudo haber sido un tornado. Ampliaremos. ©️ Créditos correspondientes. — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 21, 2026

Tornado provocó daños en viviendas de Retiro

El alcalde Rafael Ramírez informó que la emergencia dejó cinco viviendas con daños, entre ellos techumbres desprendidas y árboles caídos sobre inmuebles.

“Nos encontramos en un lugar donde hay unos cables con electrificación, estamos esperando a las empresas que vengan a prestarnos auxilio. Tenemos la evaluación de cinco viviendas afectadas. Hablamos de voladura de techumbre, también eucaliptus caídos sobre las viviendas”, señaló.

El jefe comunal agregó que cerca de 15 personas resultaron damnificadas, entre ellas adultos mayores, mujeres y siete niños.

“Seguimos en evaluación, estamos haciendo despeje de caminos vecinales”, indicó.

Cortes de luz y dificultades en el tránsito

El fenómeno también provocó complicaciones en caminos vecinales y cortes de suministro eléctrico. Equipos municipales y empresas encargadas de la distribución eléctrica trabajaban en terreno para atender la emergencia.

“Se cortaron los árboles, nos encontramos con CGE y a Luz Parral que son las empresas que administran nuestra comuna en terreno. Las próximas horas debiéramos tener todo esto solucionado”, afirmó Ramírez.

La emergencia ocurrió mientras un sistema frontal avanzaba hacia la zona centro-sur del país. Según los antecedentes meteorológicos citados en el reporte, se mantenían alertas por posibles tornados y trombas marinas en sectores de las regiones afectadas.

Las autoridades continuaban evaluando los daños y coordinando las labores de despeje y asistencia a las familias.