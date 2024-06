Trump prometió la residencia automática a migrantes que se gradúen de la universidad

El expresidente de Estados Unidos y actual precandidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre, Donald Trump, prometió otorgar la residencia permanente automática (green card) a aquellos migrantes que se gradúen en la universidad, en el supuesto escenario en el que volviera a la Casa Blanca.

En conversación con el podcast “All-In”, lanzado este jueves, el exmandatario expresó que “lo que quiero hacer y lo que haré es que si te gradúas en una universidad creo que deberías obtener automáticamente, como parte de tu diploma, una tarjeta verde para poder permanecer en este país”.

“Eso incluye también las universidades comunitarias, cualquiera que se gradúe en una universidad. Vas allí por dos o cuatro años”, acotó el republicano.

Los dichos del magnate van en contra de su política migratoria, la cual fue un punto fuerte durante su mandato. Asimismo, ha sido enfático en criticar las políticas migratorias del actual mandatario Joe Biden y prometió abordar el tema desde el primer día, en caso de ser reelegido.

Cabe recordar que Trump ha sido duro en culpar a los migrantes indocumentados, a quienes ha tratado como delincuentes, violadores y responsables de la pérdida de empleos y el agotamiento de los recursos estatales.

BIDEN Y UCRANIA

Durante su paso por el programa, Trump apuntó a que Biden es el responsable de la guerra en Ucrania debido a las promesas hechas a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski de entrar a la OTAN.

“He escuchado durante 20 años que, si Ucrania se une a la OTAN, será un problema real para Rusia. He estado escuchando esto durante mucho tiempo. Creo que por eso comenzó esta guerra”, expresó.

“Joe Biden ha estado diciendo cosas equivocadas todo el tiempo, y una de ellas es que Ucrania se uniría a la OTAN. Cuando lo escuché, pensé, ‘este tipo va a iniciar una guerra’”, acotó.

“Esto nunca hubiera sucedido. Rusia no iba a atacar a Ucrania. Tan pronto como me fui, comenzaron a hacer cola en la fronteras (…) Entonces, de repente, atacaron (…) Biden dijo lo contrario de lo que creo que debería haber dicho. Las cosas que dijo y sigue diciendo son una locura”, agregó.

“Ahora escucho constantemente hablar de que Ucrania se unirá a la OTAN, y escucho que Francia quiere luchar en Ucrania. Bueno, buena suerte para ellos”, declaró.

BREAKING:



🇺🇲 Donald Trump wants to automatically grant green cards to students who graduate from American colleges around the world. pic.twitter.com/6ZKYDsSpWn