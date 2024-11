Turbus devolverá íntegramente pasajes de clientes afectados por la huelga

La empresa Turbus anunció este lunes, a través de un comunicado que, debido a la huelga de sus trabajadores, en particular del Sindicato N°2 que agrupa al 15% del total de los colaboradores, se ha visto en la obligación de devolver el dinero de pasajes a sus clientes que no han podido viajar por la paralización.



“Lamentablemente, los trabajadores del sindicato mantienen bloqueadas nuestras instalaciones, que consideran talleres, estacionamientos y carga de combustible, entre otros, impidiendo la salida de los buses hacia los terminales, afectando así a nuestros pasajeros y colaboradores que no pertenecen a ese sindicato”, señala el texto.



“Estamos trabajando con las autoridades para que esta práctica desleal que fue constatada por fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, se solucione a la brevedad”, agrega el comunicado.



Respecto a la situación de los pasajeros, Turbus informó que “a quienes ya compraron boletos y no han podido viajar, se les cambiará o devolverá su pasaje al 100% de acuerdo a lo que soliciten en cualquier punto de venta. Esto podrá hacerse en cualquier momento”.



Al finalizar, la compañía manifestó que “estamos haciendo todos los esfuerzos para volver a entregar los servicios a nuestros pasajeros con normalidad. Lamentamos profundamente estos hechos que afectan directamente a una parte importante de nuestros pasajeros, los que se han visto imposibilitados de trasladarse a sus hogares, a sus lugares de trabajo y diferentes destinos”.