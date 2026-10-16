Una semana después de su nombramiento: Aseguran que Trump habría despedido a su vocera Katie Zacharia

El presidente de EEUU, Donald Trump, habría destituido este viernes a su nueva secretaria de Prensa, Katie Zacharia, según informó The New York Times.

La situación se produce tan solo cuatro días después de que Zacharia asumiera en el cargo, y a una semana de su nombramiento el pasado 9 de octubre.

The New York Times dio a conocer la noticia, citando a tres fuentes de la Casa Blanca.

Previamente, el propio Trump había sugerido en esta misma jornada la salida de su portavoz, según consignó Emol.

En un diálogo con la prensa, y antes de asistir a un mitin republicano en Georgia, el mandatario aseguró que “le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía’”, en referencia a Zacharia.

También, mencionó que hablaría con la vocera una vez que regresara a la Casa Blanca. “¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto”, señaló, añadiendo que dejaría “que ella tome esa decisión”.

Los polémicos días de Katie Zacharia

El paso de Katie Zacharia como secretaria de Prensa ha estado marcado por varias polémicas en estos siete días.

De partida, recibió diversas críticas tras su primera comparecencia ante la prensa el pasado martes. Dicha intervención duró apenas 14 minutos y leyó buena parte de sus declaraciones. Además, solo respondió tres preguntas, todas de medios conservadores.

A esto se suma la controversia por su trayectoria profesional, pues el presidente la presentó como abogada al anunciar su nombramiento.

Sin embargo, Zacharia admitió esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California. Esta prueba la realizó en el año 2011, luego de graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.