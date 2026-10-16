Home Internacional "una semana después de su nombramiento: aseguran que trump habría ..."

Una semana después de su nombramiento: Aseguran que Trump habría despedido a su vocera Katie Zacharia

La información fue dada a conocer por The New York Times, periodico que citó a tres fuentes de la Casa Blanca. Asimismo, durante este mismo viernes, Donald Trump había sugerido públicamente la salida de su portavoz.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Una semana después de su nombramiento: Aseguran que Trump habría despedido a su vocera Katie Zacharia

El presidente de EEUU, Donald Trump, habría destituido este viernes a su nueva secretaria de Prensa, Katie Zacharia, según informó The New York Times

La situación se produce tan solo cuatro días después de que Zacharia asumiera en el cargo, y a una semana de su nombramiento el pasado 9 de octubre.

The New York Times dio a conocer la noticia, citando a tres fuentes de la Casa Blanca.

Previamente, el propio Trump había sugerido en esta misma jornada la salida de su portavoz, según consignó Emol

En un diálogo con la prensa, y antes de asistir a un mitin republicano en Georgia, el mandatario aseguró que “le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía’”, en referencia a Zacharia.

También, mencionó que hablaría con la vocera una vez que regresara a la Casa Blanca. “¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto”, señaló, añadiendo que dejaría “que ella tome esa decisión”.

Los polémicos días de Katie Zacharia

El paso de Katie Zacharia como secretaria de Prensa ha estado marcado por varias polémicas en estos siete días.

De partida, recibió diversas críticas tras su primera comparecencia ante la prensa el pasado martes. Dicha intervención duró apenas 14 minutos y leyó buena parte de sus declaraciones. Además, solo respondió tres preguntas, todas de medios conservadores.

A esto se suma la controversia por su trayectoria profesional, pues el presidente la presentó como abogada al anunciar su nombramiento. 

Sin embargo, Zacharia admitió esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California. Esta prueba la realizó en el año 2011, luego de graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

Source Texto: La Nación/Foto: T13
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Pavez por críticas de Boric y Bachelet: “Chileno...

El ministro (s) del Interior dijo que “los chilenos tienen preocupaciones mucho más urgentes que las disputas políticas entre el Gobierno y los expresidentes. Ya lo hemos dicho, el Gobierno procura no comentar respecto a la forma en que los expresidentes de la República van refiriéndose a la contingencia”.

Leer mas
Tendencia
VIDEO: Hallan posible evidencia del primer asesinato c...

Un orificio circular en la escápula de un neandertal de hace 75.000 años podría ser la primera evidencia conocida de un asesinato entre antepasados humanos. Los restos fueron encontrados en la cueva Shanidar, ubicada en el Kurdistán iraquí, y presentan una lesión que los arqueólogos atribuyen a una posible lanza de madera.

Leer mas
Nacional
Director del CEP admite no estar “seguro que los...

Juan Luis Ossa se refirió, en Tele13 Radio, al llamado del Presidente José Antonio Kast a tener una “mirada de futuro”. Admitió no estar “seguro que los gobiernos tengan que apropiarse de las efemérides, sean estas para bien o para mal. Yo creo que estas son cuestiones muy propias de la sociedad civil, en realidad, y por eso no me extraña que los centros de estudios nos estemos reuniendo para discutir eso”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/