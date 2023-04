Valencia por decisión de tribunal en caso Llaitul: “No se ajusta al derecho”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la decisión que tomó el Juzgado de Garantía de Temuco de cara al juicio oral contra Héctor Llaitul.



El tribunal ordenó este martes que los nombres de los cinco testigos protegidos que la fiscalía presentará en la audiencia en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sean entregados a la defensa.



Al respecto, Valencia sostuvo que “estimamos que no se ajusta al derecho ni tampoco a nuestras obligaciones legales, ni a las de todas las instituciones del Estado, en lo que se refiere a la protección de víctimas”.



Asimismo, indicó que “vamos a analizar los cursos procesales a seguir, porque no es una decisión con la que nos conformemos. Vamos a insistir en la necesidad de que, para evitar la impunidad en chile y asegurar la justicia en casos tan graves como ese, el testimonio de los testigos sea oído por los tribunales”.



En esta línea, la máxima autoridad del Ministerio Público señaló que “el deber legal, todas las instituciones del Estado, proteger a las víctimas de los delitos graves y violentos”.



“El Ministerio Público, la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional de La Araucanía no van a cejar en el esfuerzo de proteger a las víctimas”, aseguró.



En ese sentido, Valencia recalcó que “todos los recursos, todos los medios con los que contamos, legales y procesales, para seguir protegiendo a las víctimas de la violencia en La Araucanía”.