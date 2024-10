Vallejo defiende a ministra Orellana tras frase de “portero”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las polémicas declaraciones que emitió este martes su par de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre el manejo comunicacional de La Moneda en el caso Monsalve.

En conversación con Mega, la ministra y militante del Frente Amplio fue requerida por la razón por la cual el Presidente Gabriel Boric esperó casi dos días para concretar la salida del subsecretario del Interior, ante lo que contestó: “No estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país”.



En entrevista con Radio Universo, Vallejo indicó que “yo la vi y hablamos efectivamente. Entiendo totalmente que hace alusión a que fuera sobre un subsecretario lo hacía más grave que sobre otros funcionarios”.



“El foco central, más allá de la palabra exacta, es que el subsecretario del Interior, al estar a cargo de las policías, no es cualquier funcionario, y por eso es la gravedad del asunto. No que es ni menos grave, ni que tiene que tener un especial trato, no; es que es más grave que si se produjera ante otro funcionario con otro tipo de responsabilidades menores, frente a la relación con las policías o el Ministerio Público”, agregó Vallejo.



“Tiene que ver con el ejemplo que se da, pero el ejemplo es para argumentar lo siguiente: que una denuncia tan grave de delitos sexuales, por ejemplo, de violación, contra un funcionario público, se agrava más cuando se trata ni más ni menos que del subsecretario del Interior y no de otro funcionario con otras responsabilidades menores en el Estado”, complementó.



MANEJO COMUNICACIONAL DEL GOBIERNO



Respecto al manejo del Gobierno por la crisis desatada tras la salida del subsecretario por la denuncia de presunta violación, Vallejo explicó que “le notifica inmediatamente ese día que el Gobierno tomó conocimiento que la continuidad de su cargo ya estaba en ese momento en evaluación. Entonces, esto no fue una demora, fue el mismo martes de la noche que el Presidente, como correspondía al tomar conocimiento de esto, empieza a tomar decisiones y le da instrucciones al subsecretario”.



“El día miércoles, al día siguiente, horas después, se instruyó una investigación sumaria. Evidentemente el subsecretario estaba todavía en funciones porque no se había materializado su renuncia, pero ya se había instruido una investigación sumaria, como corresponde con la acción administrativa que el Ejecutivo podía efectuar”, agregó.



“La ministra de la Mujer, el día jueves, instruía además al Sernameg, al Servicio Nacional de la Mujer, a ponerse a disposición del Ministerio Público para los programas de acompañamiento psicológico, jurídico, que corresponde según la legislación, a la víctima. Porque ese es el conducto regular. Y el jueves se materializa esto”, explicó la ministra.



“Es imposible, en el trabajo de Gobierno, que uno esté tomando y actuando, o tomando decisiones y actuando al ritmo de lo que puede eventualmente pasar a través de los medios de comunicación. El curso de acción que se empezaron a definir el mismo día que se tomó conocimiento de la denuncia”, añadió.



Consultada por una autocrítica al haber permitido a la exautoridad que asegurara su inocencia durante su renuncia en el Palacio de La Moneda, Camila Vallejo expresó que “sin lugar dudas que el subsecretario haya defendido su inocencia en el Palacio de la moneda no corresponde y fue fuera de lo que le explicitó nuestras autoridades de Gobierno”.



“Lo que se le exigió a él fue comunicar inmediatamente su renuncia y que toda defensa y alusión a la causa fuera, una vez renunciado. Ahora, uno puede decir, habría que advertir eso, claro, es como parte de uno de los mejores escenarios que uno ex post puede decir que se podrían haber producido, pero hacer alusión a su inocencia dentro del Palacio de La Moneda está fuera de lo que explícitamente se le señaló”, cerró Vallejo.