Vallejo: “Estamos enfrentando una denuncia sin sustento” contra el Presidente Boric

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este martes a la denuncia en contra del Presidente Boric por un presunto acoso sexual y divulgación de registro de imágenes privadas, hechos ocurridos entre julio de 2013 y julio de 2014, cuando el Mandatario realizaba su práctica profesional.



Lo primero que recalcó Vallejo es que la denuncia es falsa. “Es importante señalar que, por recomendación del abogado, se decidió hacer público esto después de un mes del último contacto con la Fiscalía”, explicó.



“Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento, sobre hechos que jamás ocurrieron. El Presidente no ha sido notificado, citado o requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia”, dijo.



“Quiero también destacar que la persona denunciante envió 25 correos electrónicos de distintos mails, entre julio de 2013 y julio de 2014, en una clara dinámica de hostigamiento y esos correos, al menos uno de ellos, incluye imágenes de carácter explícito de la denunciante, sin solicitud ni consentimiento del receptor”, agregó Vallejo.



“Diez años después la remitente de los correos ingresó una denuncia a la Fiscalía de Magallanes por una supuesta difusión de imágenes. Quiero destacar además que desde el año 2014 no ha existido ninguna comunicación entre ambos y que nunca hubo una relación de cercanía, de amistad o afectiva”, señaló la vocera.



“Destacar también que estos hechos de hostigamiento, hechos sistemáticos de correos electrónicos, se dan en el contexto de la práctica profesional del Presidente, evidentemente antes de ser diputado y en una relación que es totalmente de par y horizontal con la persona denunciante”, añadió Vallejo.



“Es recurrente que personas expuestas públicamente tengamos acoso mediante redes sociales, correos electrónicos o de otra índole y no todas siempre se denuncian, pero son recurrentes”, indicó.



Respecto a la cronología de los hechos, el 9 de septiembre se pesquisa una denuncia inespecífica la cual se ingresó al sistema 3 días antes y el 14 de octubre el comité político tomó conocimiento de la situación descrita por la vocera.



El 17 de septiembre la Fiscalía Regional de Magallanes conoció los hechos y el 24 del mismo mes se hace entrega de copia de la denuncia, lo cual permite saber la naturaleza de esta, detalló Vallejo.



El 20 de octubre la Fiscalía regional concede la audiencia solicitada por el abogado Jonatan Valenzuela, representante del Mandatario, y dos días después se concreta, entregando copia física de todos los correos y los antecedentes respectivos para facilitar la investigación (el 25 se hizo llegar la misma documentación en formato digital).



“Nuestro principal interés es que estos hechos se aclaren. Nosotros hemos defendido y defenderemos que esta denuncia es falsa, teniendo el antecedente que tenemos, del acoso sistemático por parte de la denunciante, pero nos interesa que la justicia haga su trabajo y pueda esclarecer los hechos ante la opinión pública y ante los medios de comunicación lo antes posible”, agregó Vallejo.



También aseguró que se trata de un caso completamente distinto al del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y que por eso recibió un tratamiento diferente en La Moneda.