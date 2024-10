Vallejo pide cautela ante nuevos antecedentes en caso Monsalve: “Testimonio de la víctima merece respeto”

En el contexto de la reciente información sobre el caso Monsalve, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se mostró enfática en la necesidad de cautela y respeto ante el testimonio de la víctima.

Tras emitir su voto en La Florida, Vallejo fue consultada sobre los antecedentes revelados en el caso, los cuales apuntan a una segunda agresión denunciada contra el exsubsecretario del Interior. Frente a esta situación, la ministra afirmó que no es rol del Gobierno “comentar sobre el testimonio de la víctima”, subrayando que es fundamental preservar la confidencialidad en un proceso tan delicado.



En sus declaraciones, Vallejo puntualizó que “nos corresponde ser muy cuidadosos y respetuosos del testimonio de una víctima, dado que es una información que, además, ha sido filtrada a través de la prensa y es un caso que tiene reserva a solicitud de la propia abogada defensora e incluso del fiscal que está investigando el caso”.



La ministra fue categórica en señalar que los comentarios gubernamentales no deben basarse en información filtrada ni sin el consentimiento de la víctima: “No nos corresponde a nosotros hacer comentarios sobre el testimonio de la víctima, menos si estos han llegado a la luz pública a través de una filtración y no bajo el consentimiento de ella”. Al ser cuestionada sobre posibles novedades, Vallejo recalcó que “todo lo que sabemos es lo que ya transparentamos”.



Finalmente, enfatizó la importancia de permitir que el Ministerio Público, como ente autónomo, lleve a cabo la investigación sin interferencias. “Cuando ya está en manos del Ministerio Público, lo que nos corresponde es respetar lo que establece ese ente, sobre la reserva, sobre no incidir y sobre no estar emitiendo ninguna declaración que pueda alterar el curso de los hechos”, concluyó.