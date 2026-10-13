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Vaticano confirma que Papa León XIV tiene cáncer de pulmón: Fue operado con éxito

Mediante un comunicado, desde el Vaticano indicaron que “un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”. Asimismo, señalaron que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, procedimiento que concluyó “exitoso, sin complicaciones”.

Leonardo Medina
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Vaticano confirma que Papa León XIV tiene cáncer de pulmón: Fue operado con éxito

El Vaticano confirmó este martes que el Papa León XIV padece un adenocarcinoma pulmonar, cáncer maligno que se origina en las células glandulares del tejido que reviste los órganos internos.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado, donde actualizaron el estado de salud del Pontífice, luego de la cirugía a que se sometió en esta jornada. 

En ese marco, detallaron que en la operación se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, según consignó Radio Cooperativa. Esto se realizó a través de una cirugía videoasistida, que duró aproximadamente 90 minutos.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indicó la Santa Sede.

A su vez, comentó que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”. 

De acuerdo al reporte, el equipo médico optó por un procedimiento “radical” para limpiar la zona del tumor. En ese sentido, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón.

El Papa, de 71 años, seguirá internado en el Policlínico Gemelli para continuar con la recuperación y someterse a exámenes postoperatorios. 

Sin embargo, no se mencionó el tratamiento específico que enfrentará, considerando la naturaleza del tumor extirpado.

Cabe destacar que el Pontífice tiene programada una gira entre el 6 y 17 de noviembre en Uruguay, Argentina y Perú.

Papa León XIV será operado este martes de un nódulo que se le detectó en el pulmón
Source Texto: La Nación/Foto: Radio Cooperativa
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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