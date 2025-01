“Y si acaso”, el nuevo libro del reconocido ilustrador Ricardo Güiraldes

Lleva 30 años en el Reino Unido y, sin embargo, conserva intacto su acento chileno. Mismo sentir que lo mantiene permanentemente vinculado con su país natal y que lo inspira para sus creaciones que tienen un público definido: niñas y niños a quienes, de manera didáctica, con palabras simples pero precisas, enseña cosas simples de la vida, apoyado por sus tan reconocidas ilustraciones, con las que ha construido su propia historia.

Ricardo Güiraldes, integrante de una extensa familia vinculada al arte en muchas expresiones y, especialmente, a la literatura, presenta en el comienzo de 2025 un nuevo libro infantil, el que se suma a una prolífica colección que, como en este caso particular, no solo puede ser una provechosa lectura infantil de verano, sino una compañía para cualquier momento en el cual un niño o una niña quiera conocer, en su idioma, tiempos y lenguaje, grandes respuestas para temas relevantes para su vida actual y futura.

Diseñador gráfico e ilustrador de profesión y cronista de vocación, Ricardo Güiraldes ha publicado en Chile, Latinoamérica y Europa. Su trazo es muy familiar y rememora revistas que fueron editadas en nuestro país en las décadas del ’70 y ’80, cuando el papel couché era sinónimo de elegancia y actualidad. Y fue también el inolvidable ilustrador de las recordadas columnas de la consagrada Isabel Allende en la Revista Paula: “Civilice a su troglodita”, escritos llenos de humor e ironía, potenciados con el pincel de Ricardo.

“NO ME GUSTA DAR CONSEJOS”

Quien fuera director de Arte de la Revista Cosmopolitan en el Reino Unido, corresponsal de La Segunda y de la Revista del Domingo, y que ahora tiene a su cargo el visitado sitio web www.chileancharm.com, donde, tal como lo señala su slogan, reúne colecciones increíbles de fotografías e ilustraciones sobre el universo de la belleza la mujer chilena, tiene a su haber una decena de libros, al que se suma uno que acaba de salir de imprenta y cuyo lanzamiento en Chile está agendado para el próximo 16 de enero.

“Y si acaso” cuenta la historia de una osa, la interesante protagonista, que va y viene en busca de algo que desconoce pero que la hace despertar feliz cada mañana. Sin embargo, la frustración de no dar en el clavo, por momentos, la pone de mal humor. Y de su búsqueda se trata este precioso libro infantil cuyas ilustraciones son grandes, luminosas, de trazos suaves, pero muy robustas en sus gestos y en lo que transmiten.

Contar más sería un injusto “spoiler” para Ricardo Güiraldes, que desde Londres y con una amplia sonrisa y un entusiasmo envidiable, confiesa que tiene 14 sobrinos a quienes adora y dedicará este nuevo libro.

“Aún no lo saben, pero este libro es en su honor. Y es que es un acto de amor que retrata la forma en que me he relacionado con ellos: no me gusta dar consejos, sino compartir enseñanzas de manera simple para que los niños y las niñas lleguen a sus propias conclusiones”, indica.

Cuenta también que prefiere escribir “en corto” porque, desde su perspectiva, “lo extenso, así como lo perfecto, es enemigo de lo bueno”.

Ricardo Güiraldes es una de esas personas que ha seguido sus sueños sin importarle el riesgo del fracaso. “Este libro resume todo lo que he sido, lo que soy. Antes de escribir literatura infantil yo componía y cantaba, lo que me llevó a presentarme en festivales y programas de TV”, comenta.

Y mientras se prepara para otro lanzamiento en España, a mediados de año, viajó a Santiago de Chile, donde estará el próximo 16 de enero, en el Café Literario de Providencia, para presentar “Y si acaso”, con el respaldo del sello Forja y que tendrá el honor de ser presentado por su hermana, la escritora Ana María Güiraldes, y la reconocida periodista Ximena Torres Cautivo.