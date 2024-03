Yolanda Sultana acusa abandono de la TV y apunta contra conocido tarotista: “No me imiten”

La famosa tarotista, Yolanda Sultana, sorprendió recientemente al realizar un particular descargo, luego de acusar un abandono por parte del mundo de la televisión, y asegurar que un colega la estaría plagiando.

En una conversación con el programa de farándula “Que te lo digo”, Sultana expresó que “a mis 84 años, la gente me ama, la gente me quiere y todo lo que hago por el bien de la sociedad, lo hago surgir en la vida”.

Asimismo, respecto a sus críticas a la TV, mencionó que “están dormidos, yo los recuerdo con cariño y ustedes me han echado al olvido, pero los quiero tanto que los perdono”.

“A esta vieja no se puede dejar botada, porque yo he educado a niños que ustedes no lo han hecho, regalé cientos de cunas, regalé bastones, sillas de ruedas, di consejos a Chile y también a los mandatarios”, añadió.

También, subrayó que “yo no he cumplido todavía mi ciclo en televisión. Mis rodillas están mal, pero mi cabeza está innata”.

Por otra parte, la tarotista apuntó contra un colega, de nombre Pedro, afirmando que este último le está copiando. “Puede tener odio la gente, pero los que están saliendo en este momento, no me imiten”, indicó.

“No quiero nombrar, pero se llama Pedro. Todo lo que yo digo, Pedrito, después le cambias las palabras”, concluyó.