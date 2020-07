Avanza proyecto que suspende el pago de créditos de educación superior

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que suspende el pago de créditos universitarios durante el estado constitucional de emergencia por la pandemia.



En la instancia se acordó el cambio del nombre de la moción para que represente mejor su alcance, pues no solo hace referencia al Crédito con Aval de Estado (CAE).



La propuesta choca con el último proyecto anunciado por el Gobierno, que apuesta a ampliar los cupos para acceder al CAE y para postular a gratuidad, extendiendo un nuevo plazo de postulación.



Tanto por parte del Ejecutivo como de parlamentarios oficialistas se hizo reserva de constitucionalidad de los artículos que conforman el proyecto, por considerar que son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.



El proyecto modifica las leyes que establecen normas para el financiamiento de estudios de educación superior y sobre fondos solidarios de crédito universitario.



La moción parlamentaria señala que la obligación de pago de las cuotas de créditos de educación superior podrá ser suspendida total o parcialmente por parte del deudor durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y el tiempo en que este sea prorrogado.



Las cuotas suspendidas se agregarán a continuación del término del período original de pago, extendiéndose este por los meses que dure la suspensión.



Además, la iniciativa suspende la facultad de la Tesorería General de la República de retener la devolución de impuestos a la renta del deudor de crédito para el año tributario 2021, en virtud de las consecuencias de la pandemia por covid-19.



La diputada y presidenta de la comisión, Camila Rojas (Partido Comunes), explicó que “aprobamos en particular el proyecto que busca suspender el pago de las cuotas del CAE y de otros créditos de educación superior mientras dure la pandemia, y que también incluye que no haya retención de impuestos para quienes emiten boletas de honorarios y a su vez tienen deudas educacionales”.



“El Ejecutivo, lamentablemente, y como ya es costumbre -añadió-, dice que este proyecto es inconstitucional, sin embargo hemos logrado avanzar de todos modos. Esperamos que cuanto antes el proyecto pueda estar en sala“, añadió la parlamentaria.



La comisión definió que el proyecto sea informado a la sala por la diputada Camila Vallejo (PC) y a juicio de Camila Rojas, la iniciativa no debería seguir un trámite en la comisión de Hacienda.