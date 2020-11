Bancadas oficialistas respaldan a Briones y Monckeberg tras críticas en medio del debate del segundo retiro del 10%

Los jefes de bancadas de los partidos de Chile Vamos en la Cámara de Diputados respaldaron este miércoles el actuar del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y de la Segpres, Cristián Monckeberg, tras la oleada de críticas de la oposición e incluso de parlamentarios oficialistas por el actuar del Gobierno en el debate a partir de la aprobación del segundo retiro del 10%.



María José Hoffmann (UDI), Sebastián Torrealba (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), realizaron un punto de prensa en la Cámara y dieron un espaldarazo a los hombres clave del comité político de Piñera.



“Creo de verdad que este es uno de los mejores comités políticos que ha logrado conformar el Gobierno y vamos a defender a cada uno de los ministros que eventualmente puedan ser acusados injustamente. Sea Evópoli, sea de la UDI o sea de RN. Esa es nuestra premisa, pero obviamente que lo que está detrás de nuestra molestia, tiene que ver con la forma de relacionarnos con el Gobierno y por eso es importante que eso cambie”, planteó la diputada Hoffmann, quien adelantó este martes, en plena discusión sobre el segundo retiro del 10%, que la relación de su partido con el Gobierno sufriría cambios.



Sobre ello, la parlamentaria solicitó al Ejecutivo una mayor firmeza y disposición a la hora de escuchar a los conglomerados oficialistas. “Es importante que nuestro proyecto político tenga futuro y para eso me parece que el Gobierno tiene que escuchar más a sus partidos, es importante que cuando el Gobierno llegue a este Congreso, llegue con una sola posición, firme y clara y con convicción”, manifestó, y agregó que su partido no desea ser parte de los costos políticos , pues “ya hemos visto varios chascarros en distintos proyecto de ley y esto no tiene que ver con un ministro en particular, tiene que ver con la forma de relacionarse del Gobierno con el Congreso”.



Por ello, la jefa de bancada de la UDI pidió al Gobierno que “acoja las sensibilidades de sus tres partidos ejes”, dejando de lado lo que calificó como “canibalismo inaceptable”, y llamó al Presidente Piñera a “rectificar el rumbo”.



Por parte de Evópoli, el diputado Cruz-Coke se refirió a las acusaciones cruzadas entre los parlamentarios Camilo Morán (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli), luego de que el primero atacara la figura del ministro Briones llamandolo “ministro fantasma”.



Cruz-Coke llamó a que “sobre todo en estos momentos” se debe “conservar la altura. Me parece que los calificativos, los epítetos poco cooperan en tratar de respaldar a un equipo de ministros que trabaja como colaboradores directos del Presidente de la República en tratar de sacar proyectos adelante”.



En la misma línea el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, aseguró que “si nos criticamos públicamente es imposible que logremos los objetivos que tenemos planteados”. Por ello, el diputado hizo un llamado al oficialismo para “trabajar juntos y unidos”.



“Hoy las responsabilidades son de todos, no se puede echar la culpa a uno y a otro, tanto el ministro Briones como el ministro Monckeberg han hecho un buen trabajo en el Congreso y le agradecemos el trabajo que se ha hecho. Pero tenemos que coordinar mejor”, sostuvo.