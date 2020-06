Blumel por médico que no habría prestado atención a carabineras: “Es una discriminación inaceptable”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, calificó como “un acto de discriminación inaceptable”, lo ocurrido en el Hospital San José de Melipilla, donde este jueves un médico de Urgencia se negó a tratar a dos funcionarias de Carabineros con síntomas de coronavirus, aduciendo que “yo no atiendo pacos”.



El secretario de Estado se trasladó este viernes hasta la 24° Comisaría de Melipilla para conocer detalles de lo ocurrido y anunció la realización de un sumario contra el doctor por parte del Ministerio de Salud.



“Un hombre y dos mujeres, efectivos de Carabineros, fueron (ayer en la tarde) al Hospital San José de Melipilla para pedir una atención porque tenían síntomas de covid. Y, lamentablemente, y en forma muy equivocada, un doctor no los quiso atender. Eso es un hecho gravísimo, absolutamente inaceptable”, remarcó Blumel.



El jefe de gabinete advirtió que lo sucedido “es una traición al juramento médico de proteger la salud de todas las personas, sean civiles o carabineros. Este es un acto de discriminación inaceptable, un hecho absolutamente repudiable”.



“Estas personas -continuó el ministro- finalmente no fueron atendidas, al menos dos tuvieron que ir al hospital de Carabineros (de Ñuñoa), por lo tanto, es un hecho que no solo constituye una traición al juramento médico, sino que también una falta de humanidad profunda. Dos carabineras que estaban con síntomas de contagio de Covid no fueron atendidas y eso no puede volver a ocurrir”.



De todos modos, el secretario de Estado admitió que se trató de un hecho aislado. “En esto, como ministro del Interior, quiero ser muy claro: hay una muy buena relación con el hospital. Cada vez que Carabineros ha tenido un funcionario de la unidad de esa zona herido ha sido atendido en buena forma en el hospital, por lo tanto, el problema es con una persona. En ese sentido, hemos hablado con las autoridades del ministerio de Salud para que se realice una investigación sumaria, se aclaren las circunstancias de los hechos y, de haber irregularidades, existan sanciones rigurosas porque este tipo de situaciones no pueden permitirse”.



Respecto de acciones judicial por parte del Gobierno, Blumel señaló que ya Carabineros y los efectivos perjudicados “presentaron las denuncias correspondientes, obviamente que tienen todo el derecho de ejercer acciones legales, y nosotros les hemos pedido a autoridades de salud que inicien un sumario”.



Blumel destacó que 1.937 funcionarios se contagiaron de coronavirus durante la pandemia, de los cuales 225 ya están recuperados. “Y eso da cuenta del riesgo que enfrentan los carabineros en las calles, producto de las funciones que están cumpliendo de sus labores permanentes de prevención del delito y seguridad y adicionales en materia sanitaria”, explicó.



Por su parte, el general inspector Ricardo Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad, señaló que “integramos el ‘abc’ de la seguridad, junto con las ambulancias y Bomberos. Por lo tanto, como instituciones estamos interactuando permanentemente. Este es un hecho aislado, que obviamente es inaceptable y reprochable. Nada justifica que nuestros funcionarios no hayan recibido la atención que requerían”.



Yáñez precisó que los afectados “son tres funcionarios que estaban de servicio, hay uno que se alcanzó a atender y a las dos carabineras se les negó la atención, por lo que fueron trasladadas al hospital de Carabineros. Se encuentran cumpliendo una cuarentena, ya que se les aplicó el examen de PCR y, por lo tanto, estaban de servicio”



La Fiscalía de Melipilla, en tanto, abrió una investigación por la negativa de atención a los funcionarios.