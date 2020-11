Cámara creará mesa de trabajo para abordar retiros de rentas vitalicias

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados analizó este miércoles el proyecto de reforma constitucional que busca permitir retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros, bajo la modalidad de rentas vitalicias.



Tras las exposiciones de los parlamentarios, los diputados acordaron conformar una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo que le entregue una solución económica a una serie de personas que tienen pensiones bajas por parte de las aseguradoras.



El fin de la mesa sería el de incluir al Ejecutivo y a entidades como el Banco Central en la discusión, para llegar a un acuerdo y entregar solución a la controversia del texto legal. Aquello fundamentado en que, por ejemplo, en el caso del retiro del 10% desde las AFP, los montos pertenecen a las personas, cosa que no ocurre en las rentas vitalicias, ya que en esas situaciones esos dineros se entregaron a las aseguradoras para obtener una renta fija.



La mesa de trabajo se basará en el estudio de las tres mociones presentadas en la materia y tendrá un plazo de acción de 15 días.



El autor de uno de los proyectos de retiro de rentas vitalicias, el diputado Marcos Ilabaca (PS), señaló que “lo único que estamos diciendo es que se adelanten cuotas futuras de acuerdo a tabla de mortalidad y que se le descuente mensualmente de acuerdo a la misma tabla (…), es una especie de préstamo”.



En la misma línea, el parlamentario Fernando Meza (Ind.) dijo que estas iniciativas solo buscan ir en ayuda de personas que la están pasando muy mal “y la verdad me genera dudas que debido a la aprobación de un proyecto de este tipo las aseguradoras tengan que pagar pensiones con sus propios recursos. Necesitamos llegar a un acuerdo para ayudar a estas personas”.



Desde el oficialismo, la diputada Paulina Núñez (RN) señaló que “hay que ser claros en que a diferencia de los retiros de pensiones de las AFP, se trató de recursos propios de las personas. En este caso ya hubo una apuesta en donde aquí se entregaron recursos a las aseguradoras que dejaron de ser propios y por eso la situación es distinta. No se le está echando mano a platas propias y no estamos en la misma discusión. Aquí esto sería una expropiación”.