Comité Olímpico emitió duro comunicado tras decisión de Cristian Garin

Al Comité Olímpico chileno no le gustó nada la decisión de Cristian Garin, la cual fue anunciada la mañana de este lunes. El tenista nacional manifestó que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cita a la cual ya estaba clasificado.



“El Comité Olímpico de Chile lamenta profundamente la decisión del tenista Cristian Garin de no representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio”, comenzó el comunicado emitido por la entidad la tarde de esta jornada.



“Unos Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte de alto rendimiento, un momento único de encuentro, unidad y sana competencia entre atletas de todo el planeta. Por más de cien años los deportistas chilenos han demostrado que, independientemente de los resultados, unos Juegos Olímpicos son el escenario ideal para congregar a todo nuestro país en torno a un objetivo, masificar las más variadas disciplinas y, sobre todo, enseñar a las nuevas generaciones sobre el esfuerzo y la perseverancia”, continuó el escrito.



El texto finalizó de la siguiente manera: “Agradecemos a las y los deportistas del Team Chile quienes, a pesar de las circunstancias especiales que vivirán en Tokio debido a las medidas de control y prevención del Covid-19, estarán representando a nuestro país en estos Juegos Olímpicos. Tras la decisión del sr. Garin de no representar a Chile, nuestra delegación para los Juegos Olímpicos de Tokio disminuye en un deportista, ya que el cupo fue obtenido por él gracias a su ranking ATP y no puede ser reemplazado por otro tenista nacional”.