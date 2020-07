Defensa de Karim Chahuán acude a la Corte Suprema para solicitar salida especial

La defensa del ex concejal de La Calera, Karim Chahuán, recurrió a la Corte Suprema para insistir en un permiso especial para salir del recinto penitenciario en el que se encuentra recluido, debido a la investigación por su presunta participación en el en el saqueo al Mall Open Plaza, en diciembre de 2019, y por el delito de tráfico de influencias y su vinculación a otros imputados por tráfico de drogas.



En el escrito, el abogado Juan Carlos Manríquez explicó que la solicitud se debe a un posible riesgo de contagio de Covid-19 y que las condiciones, también por la pandemia, no son las adecuadas para poder preparar una defensa de cara al juicio oral, programado para el 13 de agosto.



“Se ha imposibilitado preparar una adecuada defensa en atención a que no tiene acceso a su representado por encontrarse suspendido todo ingreso al penal en que éste se encuentra, atendida la contingencia sanitaria que afecta al país y la cuarentena decretada para la comuna de Valparaíso”, explicó Manríquez.



El recurso fue presentado luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara un amparo presentado en favor de Chahuán, situación por la que no descartan una denuncia al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una violación al debido proceso.



“Se le ha negado cualquier alternativa de reunión directa, sin intervención de terceros y sin ser oídos para poder decidir acciones estratégicas, sabiendo que los penales están cerrados y sin conexión a distancia, por lo que la ley contempla un permiso especial de salida con medidas de cautela que se les ha negado sin ninguna justa razón”, acusó Manríquez.