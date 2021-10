FNE recomienda que Gasco, Lipigas y Abastible no realicen distribución minorista

En el informe preliminar de su sexto Estudio de Mercado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sugirió prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución minorista de gas licuado.



La FNE realizó las sugerencias tras constatar su hipótesis de que la venta del recurso en Chile no está funcionando desde una perspectiva competitiva, proponiendo medidas al Ejecutivo para revertir la situación.



Asimismo, propuso cambios regulatorios al negocio del gas natural “para que baje el precio de ambos combustibles”.



En el documento, la institución aborda el mercado del gas entre 2010 y 2020, recopilando distintas fuentes y antecedentes inéditos sobre actores y entes reguladores. “Además, se realizaron reuniones con distintos actores del mercado, incluyendo distribuidores mayoristas y minoristas de GLP, distribuidores de GN, expertos y autoridades estatales. Finalmente, Gasco y Lipigas aportaron informes económicos”, explicó la Fiscalía.



Según indica el texto, la prohibición a las mayoristas busca que los distribuidores minoristas puedan vender cilindros de gas sin estar “atados” a una compañía en particular, lo que les permitiría escoger la empresa que ofrezca el mejor precio.



En caso de que el Gobierno siga sus recomendaciones, la entidad indicó que el precio de venta al público de cada cilindro de gas licuado disminuiría cerca de 15%. Además, el precio del gas natural que pagan los clientes de Metrogas debiese reducirse entre 13% y 20%.



“La baja intensidad competitiva observada en el mercado del gas licuado ha producido que entre 2014 y 2020 los distribuidores mayoristas de GLP hayan aumentado sus márgenes mientras sus costos han caído, lo que significa que no han traspasado íntegramente a los consumidores finales las bajas que han tenido en sus costos”, señaló la FNE.



El fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, explicó que “este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”.