Ministro de Salud por querella de Jadue: “No me corresponde referirme a esta materia”

El ministro de Salud, Enrique Paris, declinó referirse a los avances de la querella interpuesta por Daniel Jadue, en contra del Presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich y los actuales subsecretarios de la cartera Paula Daza y Arturo Zúñiga por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio ante la muerte de 62 personas de Recoleta durante la pandemia por el covid-19.



Esta jornada, el fiscal nacional Jorge Abbott resolvió rechazar una solicitud que buscaba cambiar al fiscal Marcelo Carrasco de la investigación y “en razón a la complejidad y gravedad de los hechos” designó al fiscal regional Metropolitano Centro Norte Xavier Armendáriz a cargo del caso.



“Como usted sabe, con respecto a los poderes del Estado hay una separación absoluta entre el Poder judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es el que me nombra a mí. Por lo tanto, como este es un procedimiento judicial no corresponde que el ministro de Salud, en este caso como autoridad administrativa, pueda ni deba ser prudente que se refiera a esta materia”, dijo Paris.



Consultado por las supuestas diligencias realizadas por funcionarios de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y de la Brigada Anticorrupción de la PDI en las oficinas del Minsal, el secretario de Estado también optó por no entregar detalles.



“No puedo confirmar esa información y respondo de la misma manera: es un procedimiento judicial, es una investigación que está en curso y no me corresponde como autoridad administrativa referirme a esta materia”, reiteró.



El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo este martes en Radio ADN que “dentro de nuestro sistema judicial está que cualquier persona puede establecer acciones legales contra otras, pero obviamente creo que carecen de todo fundamento. Por lo tanto, espero que se puedan resolver lo antes posible en los tribunales de justicia”.