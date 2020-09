Monckeberg llama a parlamentarios a no seguir dilatando acuerdo por pensiones

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, llamó a los parlamentarios oficialistas y de oposición a no seguir dilantando la reforma al sistema de pensiones que se tramita en el Senado y llegar pronto a un acuerdo, ya que se trata de una aspiración “muy sentida por la ciudadanía”.



Este martes la senadora Jacqueline van Rysselbergue (UDI) y los jefes de las bancadas de diputados de RN y Evópoli, Jorge Alessandri y Luciano Cruz-Coke, respectivamente, pidieron al Gobierno, en La Moneda, ponerle discusión inmediata a la reforma previsional.



Además, solicitaron que el 6% adicional de cotización se financie con impuestos generales y vaya completamente a la cuenta individual del trabajador y no solo en un 50%, para que el otro 50% pase a un fondo de ahorro colectivo como plantea el Ejecutivo.



A juicio del ministro Monckeberg, “para nosotros la reforma de pensiones es sumamente importante sacarla adelante, es un desafío no solamente que forma parte del gobierno del Presidente Piñera, sino que también del gobierno anterior, donde la expresidenta Bachelet también hizo su planteamiento”.



“Por lo tanto -expresó-, esto es una aspiración muy sentida por la ciudadanía, pero también muy sentida por los gobiernos”.



“Lo que buscamos -continuó- es avanzar en una reforma de pensiones, pero que sea modificada de manera sustancial como lo ha dicho el propio Presidente y en esa materia hay diferentes propuestas y planteamientos, como una mayor cotización para permitir mejores pensiones, como avanzar a una pensión básica universal, como modificar de manera importante a las Administradores de Fondos de Pensiones y también ponerle la urgencia necesaria para que esto se tramite. Todos esos aspectos están presentes sobre la mesa, es el minuto ya de llegar a un acuerdo y no seguir dilatándolo”.



El secretario de Estado señaló que “el llamado es también a la oposición, a que busquemos puntos de encuentro, puntos de acuerdo para sacar adelante una reforma muy, muy esperada. Es una prioridad para el Gobierno y el llamado no solamente es a la coalición Chile Vamos, sino que también a la oposición a que busquemos puntos de encuentro, yo creo que esta todo planteado para que este acuerdo y entendimiento se produzca pronto”, culminó.