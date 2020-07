Paris insiste en que decisión sobre regreso a clases le corresponde a Educación

El ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró que no le corresponde a su cartera decidir el regreso presencial a las clases. “Cuándo abrir, dónde abrir, las fechas, qué alumnos pueden comenzar, las edades de los alumnos, eso tiene que definirlo el Ministerio de Educación”, remarcó.



Consultado sobre si esta medida es posible en los sectores que ya se encuentran en una fase de desconfinamiento, el secretario de Estado reconoció que se trata de una “pregunta muy importante”.



“En este momento el ministro de Educación (Raúl Figueroa) está reunido justamente con la Mesa Social Covid-19, donde está presentando este plan”, señaló Paris.



“El ministro de Educación es el que tiene que tomar esa decisión, siguiendo obviamente las recomendaciones sanitarias que ya hemos preparado. En algunos lugares incluso hemos enviado un inspector sanitario para que se percate de que las medidas son las correctas”, argumentó.



Según dijo, “a medida que la pandemia vaya disminuyendo, obviamente que vamos a tener más posibilidades del retorno a clases, pero eso insisto -y lo he dicho muchas veces- depende del Ministerio de Educación”.



“Por supuesto que tienen que tomarse en cuenta las cifras. Lo ideal en otros países es partir en lugares donde no hay ya circulación viral, o sea donde no hay pacientes nuevos, donde el “r” sea mucho más bajo que uno”, sostuvo Paris, quien recalcó que “nosotros no tenemos por qué recibir las solicitudes de los establecimientos educacionales” para volver a las clases presenciales.