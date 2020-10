Restaurantes piden al gobierno autorización para funcionar sin terraza en fase 3

Los integrantes de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) hicieron un llamado al Gobierno para considerar la apertura de espacios interiores de locales con un 50% de aforo en comunas que hayan entrado a la fase 3 del plan Paso a Paso para prevenir la pandemia.



La petición se realizó apelando a la difícil situación económica a la que se vieron sometidos los recintos gastronómicos producto de la aparición del coronavirus, sobre todo aquellos que todavía no pueden abrir porque no tienen terraza o espacios exteriores acondicionados para hacerlo, tal como lo exige hoy la norma sanitaria debido a la pandemia.



El presidente de Achiga, Máximo Picallo, explicó que en la organización han estado en contacto permanente con las empresas del rubro para conocer su realidad, que hoy es muy distinta entre quienes han podido funcionar y aquellos que todavía no pueden hacerlo por distintas razones. “Y uno de esos motivos que nos han expresado diversos empresarios gastronómicos, es que siguen sin poder abrir pese a que están en fase 3, ya que no disponen de terrazas o espacios abiertos”, detalló.



Algunos de los restaurantes afectados, son recintos emblemáticos, como el restaurante Giratorio, ubicado en Providencia. Su dueño, Mauricio Semprevivo, sostuvo que “en el caso nuestro podemos garantizar la seguridad sanitaria al interior de nuestro restaurante y volver a atender público”.



De la misma forma se expresó el dueño de Squadritto, Raúl Squadritto, quien indicó que “somos un restaurante con una larga tradición, pero que hoy estamos sumidos en una profunda crisis y necesitamos con mucha urgencia volver a funcionar, para eso estamos con todos los protocolos para atender de manera segura en espacios interiores, sólo esperamos el permiso de la autoridad”.