Vizcarra se disculpa por vacunarse contra el Covid-19

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió este lunes disculpas por no haber comunicado que formó parte de los ensayos de Sinopharm para la vacuna contra el Covid-19, alegando que no informó “para no interferir en el proceso” del ensayo.



Afirmó que su “intención” era comunicarlo cuando se aprobara la vacuna -el 31 de diciembre-, pero recalcó que, para esa fecha, ya había sido destituido mediante una moción de censura.



“Asumo mi responsabilidad en ese sentido y, por el respeto que merecen los ciudadanos, pido disculpas sinceras a los peruanos por no haber informado de ese hecho en ese momento”, remarcó en un video difundido a través de sus redes sociales.



En este sentido, aseguró que participará en las “investigaciones” en aras de “esclarecer” la situación, “reafirmando que no he cometido delito alguno ni ha existido perjuicio en contra de nadie”.



Además, señaló también que se ha enterado a través de los medios de comunicación de la “existencia de otros lotes de vacunas experimentales”. “Nunca supe que había más vacunas de las 12.000 dosis para voluntarios que se hablaron”, indicó recalcando que esta “es la verdad”.



El también candidato al Congreso peruano agregó que “nunca” fue informado “de la existencia de otros funcionarios públicos de mi Gobierno que hayan participado” en los ensayos y ha reiterado que, además de él, participaron su esposa y su hermano mayor.



El escándalo desatado en Perú tras conocerse que Vizcarra se vacunó contra el coronavirus de esta manera provocó la dimisión de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, cuya gestión de la pandemia también ha sido cuestionada.



La dimisión de Mazzetti provocó la renuncia de otras autoridades peruanas, como la del viceministro de Salud, Luis Suárez, quien confirmó este domingo que recibió la vacuna china de Sinopharm entre septiembre y octubre de 2020, antes de que fuera aprobado su uso de emergencia.



Luego presentó su renuncia la ministra de Asuntos Exteriores, Elizabeth Astete, quien también hizo uso de estas dosis adicionales. El nuevo titular de la cartera de Salud, Óscar Ugarte, ha detallado que, bajo orden de Sagasti, todos aquellos funcionarios que recibieron la vacuna en la anterior legislación, están fuera de sus cargos.