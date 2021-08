Yasmani Acosta tras rozar el bronce en Tokio: “No me voy feliz, a veces hay que ser duro con uno mismo”

Acarició el bronce, pero finalmente Yasmani Acosta terminó cediendo en su combate por el podio frente al ruso Sergei Semenov, en la lucha grecorromana de los Juegos Olímpicos de Tokio.



El luchador igualó con el ruso 1-1, pero la regla de la disciplina de premiar al que puntúa último terminó inclinando la balanza en favor del europeo. Tras la pelea, Acosta no ocultó su desazón y realizó una autocrítica a su rendimiento en Asia.



“Yo quería una medalla, no estoy contento. No lo cumplí. No me voy feliz, era mi objetivo interno, son mis metas y a veces hay que ser duro con uno mismo”, comentó visiblemente emocionado en declaraciones a TVN.

En esa misma línea, agregó que “siento en el fondo un poquito de tristeza, quería la medalla, me sentí muy apoyado me escribieron, saludaron, me siento muy tranquilo”.



Siguiendo con sus agradecimientos, añadió que “de Chile nada que decir, es mi casa, desde que llegué siempre fui bien recibido, estoy feliz, soy un chileno más. Ojalá tenga revancha, estoy dispuesto”.