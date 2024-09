A los 76 años muere el actor John Ashton, reconocido por interpretar al detective “Taggart” en “Beverly Hills Cop”

Este domingo se dio a conocer el sensible fallecimiento, a los 76 años, del actor estadounidense John Ashton, tras una larga lucha contra el cáncer, según consignó el medio especializado en espectáculos TMZ.

De acuerdo con declaraciones de su representante, Allan Somers, el artista falleció pacíficamente el jueves pasado en la “tranquilidad de su hogar”, ubicado en FT Collins, Colorado. “John deja un legado de amor, dedicación y servicio. Su memoria siempre será atesorada por su esposa, hijos, nietos, así como por su hermano, hermanas, su familia extendida y todos los que lo amaban”, afirmó.

“El impacto de John en el mundo será recordado y celebrado por las generaciones venideras”, complementó.

Ashton es recordado por su participación en la saga “Beverly Hills Cop”, donde encarnó al implacable detective “John Taggart”. Además, formó parte de tres de las cuatro películas de la serie, incluyendo la última cinta estrenada este año en Netflix.

Asimismo, el oriundo de Massachusetts participó en “M*A*S*H” (1972), en la comedia dramática “Some Kind of Wonderful” (1987), de John Hughes, y haciendo de cazarrecompensas de Robert De Niro en “Midnight Run” (1988).

