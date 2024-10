Abogada de denunciante analiza querella por instrucción irregular de Monsalve

“No hay doble lectura del hecho de que una persona que está a cargo de las policías haya ordenado este tipo de diligencias y que además funcionarios de la PDI hayan ido al domicilio de mi representada. Me parece sumamente grave”, aseguró la abogada María Elena Santibáñez, al concluir la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, investigado por violación.



En la audiencia se conoció que Monsalve, previo a la denuncia y siendo todavía subsecretario, ordenó a detectives de la sección de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) revisar cámaras de los lugares en que se habrían concretado los hechos denunciados.



No solo eso, sino que también tomar contacto con la funcionaria de Interior que lo denunció por una presunta agresión sexual ocurrida la noche del 22 de septiembre y la madrugada del día siguiente.



“Esa es una información que me enteré hoy día, durante la audiencia, que la verdad me sorprendió bastante”, comentó la abogada Santibáñez, quien recién ingresó patrocinio y poder para representar a la denunciante en esta causa.



“Solo tenía noticia del tema de las cámaras, algo sobre el teléfono, pero el tema de los funcionarios de la PDI que habían asistido al domicilio de mi representada es primera noticia que tengo. Así que tengo que conversar con ella. De hecho, he conversado poco”, dijo la abogada, junto con destacar la gravedad de los hechos si se comprueban.



“A mí me parece bastante grave. Yo creo que no hay doble lectura del hecho de que una persona que está a cargo de las policías haya ordenado este tipo de diligencias y que además funcionarios de la PDI hayan ido al domicilio de mi representada”, afirmó.



“Vamos a ver la posibilidad de entablar querellas por posibles delitos en relación con eso”, anunció.



Santibáñez explicó que no había querido indagar más en los hechos con su representada para evitar una revictimización.



“Acá hay una diferencia importante, y además tiene que ver con las características de la representada, es una persona que es bastante joven, es una persona, además, con una situación que viene de una familia en que es primera generación de profesionales, así que la verdad es que se trata de una situación que a mí me ha afectado bastante”, comentó la profesional.



Por esta razón, agregó, “estoy abogando por mantener en la mayor medida posible la protección de ella, su privacidad y cuidarla lo más posible en lo que viene en estos días”.